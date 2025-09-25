Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Αλεξανδρούπολης-Κήπων, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε περίφραξη και ανετράπη εκτός οδοστρώματος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή της μια 62χρονη αλλοδαπή επιβάτιδα, ενώ τραυματίστηκε ο 40χρονος οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.