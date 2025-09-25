Φέτος, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά προσφέρουν ευκαιρίες για εορταστικά τριήμερα και ξεκούραση. Η 25η Δεκεμβρίου 2025 πέφτει Πέμπτη, ενώ η επόμενη ημέρα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, είναι η Σύναξη της Θεοτόκου, επίσης αργία. Αυτό δημιουργεί ένα τετραήμερο από Πέμπτη έως Κυριακή, ιδανικό για οικογενειακές συγκεντρώσεις, ταξίδια ή στιγμές χαλάρωσης.

Η Πρωτοχρονιά του 2026 πέφτει Πέμπτη 1 Ιανουαρίου, ενώ τα Θεοφάνια γιορτάζονται την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα τριήμερο από 1 έως 3 Ιανουαρίου. Αυτές οι ημερομηνίες προσφέρουν στους πολίτες ευκαιρίες για εορταστικές εκδηλώσεις και προσωπική ξεκούραση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων για το σχολικό έτος 2025-2026 ξεκινούν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 και ολοκληρώνονται την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026. Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. Αυτές οι ημερομηνίες ισχύουν για όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να απολαύσουν τις γιορτές με την οικογένεια και τους φίλους τους.

Συνοπτικά οι σημαντικές ημερομηνίες:

25 Δεκεμβρίου 2025: Χριστούγεννα (Πέμπτη)

26 Δεκεμβρίου 2025: Σύναξη της Θεοτόκου (Παρασκευή)

1 Ιανουαρίου 2026: Πρωτοχρονιά (Πέμπτη)

6 Ιανουαρίου 2026: Θεοφάνια (Τρίτη)