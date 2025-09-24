Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη αναμένεται για σήμερα Τετάρτη 24/9.

Πιο αναλυτικά, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και στα νότια τμήματα των Χανίων. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 28 βαθμούς), στην Ήπειρο από 14 έως 29 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 28 βαθμούς, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 17 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 16 έως 27 βαθμούς (στη Ρόδο από 22 έως 28 βαθμούς) και στην Κρήτη από 13 έως 29 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς.