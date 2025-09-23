Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί πολλοί celebrities προτιμούν να υπογράφουν μόνο με μαύρο στυλό; Αν και φαίνεται μια μικρή λεπτομέρεια, η επιλογή τους δεν είναι καθόλου τυχαία.

Πρόσφατα, ο γνωστός YouTuber και streamer Kai Cenat αρνήθηκε να υπογράψει ένα αντικείμενο θαυμαστή με μπλε μαρκαδόρο, ζητώντας επίμονα έναν μαύρο. Αντίστοιχα, η ηθοποιός Claire Foy έχει αρνηθεί να χρησιμοποιήσει μπλε στυλό για υπογραφές, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για συνηθισμένη πρακτική στον χώρο των διασήμων.

Η εξήγηση πίσω από την αποφυγή του μπλε

Η επικρατούσα άποψη είναι ότι το μπλε μελάνι καθιστά πιο εύκολη την παραποίηση μιας υπογραφής, ενώ το μαύρο θεωρείται πιο “ασφαλές”. Ο Kai Cenat έχει εκφράσει ακριβώς αυτή την ανησυχία. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς όπως ο τραπεζίτης και δικηγόρος Christopher M. Naghibi, η θεωρία αυτή δεν ισχύει πλέον. Στο παρελθόν, τα μπλε μελάνια παρουσίαζαν προβλήματα αντίθεσης σε φωτοτυπίες ή σαρώσεις, δυσκολεύοντας την επιβεβαίωση της γνησιότητας. Σήμερα, τόσο το μαύρο όσο και το μπλε μπορούν να παραποιηθούν με την ίδια ευκολία. Παρόλα αυτά, η συνήθεια υπερισχύει και έχει περάσει σε ολόκληρη τη βιομηχανία της διασημότητας.

Kai Cenat denied signing with a blue marker and told this fan to give him a black marker as he was worried about him trying to forge his signature 😭



Celebrities don’t usually sign with blue marker from the fear of forgery and fraud. pic.twitter.com/Hz3xOEejQh — ryan 🤿 (@scubaryan_) September 22, 2025

Το μαύρο ως “κανόνας”

Η χρήση μαύρου στυλό έχει πλέον εδραιωθεί ως άτυπος κανόνας. Δεν αφορά μόνο ηθοποιούς και influencers, αλλά και τον χώρο του αθλητισμού. Ο NBAer Patrick Beverley αποκάλυψε ότι του είχαν διδάξει να αποφεύγει το μπλε στυλό για να προστατεύει τις υπογραφές του, ειδικά πάνω σε φανέλες. Έτσι, η προτίμηση για μαύρο μελάνι έχει αποκτήσει διαστάσεις… δεισιδαιμονίας, με την ασφάλεια της υπογραφής να θεωρείται προτεραιότητα, ακόμη κι αν η τεχνολογία επιτρέπει πλέον την παραποίηση οποιουδήποτε χρώματος.