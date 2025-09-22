Αίθριος με τοπικές νεφώσεις αναμένεται να είναι σήμερα, Δευτέρα 22/9 ο καιρός ενώ άνεμοι έως 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου αναμένεται αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές υπάρχει τις πρωινές ώρες σε τμήματα της Εύβοιας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 28-30 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου.