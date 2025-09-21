Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ίωνας, Ιωνάς, Ίων, Ιωνία

Ποιος γιορτάζει αύριο

Ζωγραφιά

Λουίζα, Λοΐζος

Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Προφήτου Ιωνά

Προφήτης Ιωνάς

Ο Προφήτης Ιωνάς υπήρξε ελάσσων προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και ήρωας της γνωστής διήγησης όπου βρέθηκε ζωντανός στην κοιλιά ενός κήτους για τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Ο Θεός κάλεσε τον Ιωνά, γιο του Αμιττάι, να μεταβεί στη Νινευή, την αμαρτωλή πρωτεύουσα των Ασσυρίων, και να προκηρύξει τη μετάνοιά της λόγω της κακίας των κατοίκων της. Ο Ιωνάς, θεωρώντας αδιανόητο ο Θεός να δείξει έλεος στους εχθρούς του Ισραήλ, επέλεξε να δραπετεύσει και επιβιβάστηκε σε πλοίο για τη Θαρσίς (πιθανολογούμενη Ισπανία).

Καθώς έπλεε, ξέσπασε μεγάλη τρικυμία και, μετά από κλήρο, ο Ιωνάς ομολογεί την ανυπακοή του· το πλήρωμα τον ρίχνει στη θάλασσα όπου τον καταπίνει ένα κήτος. Μέσα στην κοιλιά του προσεύχεται και μετανοεί, ώσπου ο Θεός τον διασώζει θαυματουργικά και ο Ιωνάς βγαίνει στη στεριά. Ο Θεός του δίνει δεύτερη ευκαιρία να εκτελέσει την αποστολή του—αυτή τη φορά υπακούει, πηγαίνει στη Νινευή και προτρέπει τους κατοίκους σε μεταμέλεια. Όλος ο λαός, αλλά και ο βασιλέας της Νινευή μετανοούν, και ο Θεός ακυρώνει την καταστροφή.

Το τέλος της αφήγησης φανερώνει τον αγώνα του Ιωνά να συμφιλιωθεί με το ελεήμον σχέδιο του Θεού, καθώς ενοχλείται που δεν τιμωρείται η πόλη. Ο Θεός τον διδάσκει τη σημασία της συγχώρεσης, της μετάνοιας και της άπειρης ευσπλαχνίας Του προς όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο προς το λαό Ισραήλ. Η ιστορία του Προφήτη Ιωνά αποτελεί κορυφαίο βιβλικό παράδειγμα της δύναμης της μετάνοιας και της παγκόσμιας διάστασης του Θείου ελέους.