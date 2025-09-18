Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, του καλλιτέχνη που έπεσε νεκρός σαν σήμερα πριν από 12 χρόνια στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής.

Οι γονείς του, συγγενικά του πρόσωπα, φίλοι, γνωστοί καλλιτέχνες, εκπρόσωποι από πολιτικές παρατάξεις και οργανώσεις αλλά και απλός κόσμος βρίσκονται ήδη στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Θα ακολουθήσουν ομιλίες και στη συνεχεία πορεία προς τα στενά του Πειραιά και τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Αστυνομικοί της Τροχαίας βρίσκονται ήδη επί τόπου προκειμένου να προχωρήσουν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ώστε να διευκολύνουν την κίνηση των διαδηλωτών ενώ διακριτική είναι η παρουσία των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή. Κλειστοί είναι οι σταθμοί του μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα».

Ο Παύλος Φύσσας έπεσε νεκρός από τις τρεις μαχαιριές που του έριξε ο καταδικασμένος Γιώργος Ρουπακιάς. Η δολοφονία του αποτέλεσε την αφορμή για να ξεκινήσει η δικαστική διερεύνηση της δράσης της Χρυσής Αυγής, η οποία οδήγησε λίγα χρόνια αργότερα στην ιστορική απόφαση του 2020, με την οποία το κόμμα κρίθηκε εγκληματική οργάνωση και η ηγεσία του καταδικάστηκε σε πολυετείς ποινές κάθειρξης.