Αίθριος αναμένεται για σήμερα, Πέμπτη 18/9 ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια. Πτώση θα καταγράψει η θερμοκρασία ενώ άνεμοι έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Τοπικές βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Αν. Στερεά και την Πελοπόννησο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 7 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.