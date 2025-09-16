Αίθριος αναμένεται σήμερα, Τρίτη 16/9 ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Τοπικά μικρή περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία ενώ άνεμοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στα ορεινά της Πελοποννήσου τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 29-30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 12 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 17 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου (τοπικά στη Ρόδο έως 34-35).

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.