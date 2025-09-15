Μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα βρέθηκαν επιβάτες ενός αυτοκινήτου το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Χαϊδαρίου, όταν ένα μεγάλο αγριογούρουνο έκανε την εμφάνισή του σε δρόμο της γειτονιάς. Η συνάντηση καταγράφηκε από τους επιβαίνοντες του οχήματος που βρέθηκαν μπροστά στο ασυνήθιστο περιστατικό.

Το ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά πίσω από ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο και περιπλανήθηκε για αρκετή ώρα, χωρίς να δείχνει κανένα φόβο ή να επηρεάζεται από την παρουσία των ανθρώπων.

«Α, είναι τεράστιο» αναφώνησε ένας εκ των επιβατών στο βίντεο, ενώ πρόσθεσε με ανησυχία: «Προσοχή μη μας χτυπήσει». Στη συνέχεια, το αγριογούρουνο φάνηκε να αναζητά τροφή, ψάχνοντας σε κάδους σκουπιδιών.