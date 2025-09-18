Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Αριάδνη, Αριάνα

Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία

Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης

Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, Ρωμυλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία

Ποιος γιορτάζει αύριο

Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης, Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη, Σαββάτω

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου αρχιεπισκόπου Γορτύνης, Αγίου Κάστορος μάρτυρος, Οσίου Ρωμύλου

Αγία Αριάδνη

Η Αγία Αριάδνη ήταν μάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας που έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Ανδριανού και Αντωνίνου (117–139 μ.Χ.), δούλη του άρχοντα Τερτύλου στην πόλη των Προμισέων στη Φρυγία Σαλουταρία. Αφού ασπάστηκε τον Χριστιανισμό, πιέστηκε σκληρά από τον κύριό της να επιστρέψει στην ειδωλολατρία, όμως η Αριάδνη παρέμεινε πιστή στην ομολογία της. Την ημέρα των γενεθλίων του γιου του Τερτύλου αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα και υπέστη σκληρά βασανιστήρια — τη χτύπησαν και την έγδαραν με σιδερένια νύχια.

Όταν βρήκε ευκαιρία, διέφυγε στο δάσος καταδιωκόμενη. Εκεί προσευχήθηκε να τη σώσει ο Θεός και, σύμφωνα με το συναξάρι, μία πέτρα άνοιξε θαυματουργικά και τη δέχθηκε εντός της. Εκεί η μάρτυς παρέδωσε το πνεύμα της με ευγνωμοσύνη και υμνολόγησε τον Θεό. Οι διώκτες της εξοντώθηκαν από Αγγέλους του Κυρίου.

Η μνήμη της Αγίας Αριάδνης τιμάται στις 18 Σεπτεμβρίου και η ζωή της αποτελεί λαμπρό παράδειγμα αγνότητας, πνευματικής ελευθερίας και καρτερικής πίστης.