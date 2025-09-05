Ξεχωριστό ήταν το βράδυ της Πέμπτης 4/9 για όσους βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο ώστε να παρακολουθήσουν τη μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα στον σπουδαίο Στέλιο Καζαντζίδη.

Πλήθος κόσμου ένωσε τη φωνή του με τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συναυλία και σιγοτραγούδησε μαζί τους αξέχαστα τραγούδια του μεγάλου λαϊκού ερμηνευτή.

Τη συναυλία παρακολούθησαν σχεδόν 30.000 θεατές και έντονη ήταν η συγκίνηση όταν ο Χρήστος Μάστορας, που έχει υποδυθεί τον Στέλιο Καζαντζίδη στην ταινία – αφιέρωμα στη ζωή του, τραγούδησε το «Υπάρχω».

Τη συναυλία άνοιξαν η Κλαυδία και τα αδέλφια Τσαχουρίδη, ερμηνεύοντας το «Πατρίδα μ’ αραεύω σε», λίγο πριν ο αφηγητής της βραδιάς, Θοδωρής Αθερίδης, θέσει το ερώτημα στο κοινό «τι είναι τελικά ο Στέλιος Καζαντζίδης;».

Στην σκηνή που είχε στηθεί στο Καλλιμάρμαρο ανέβηκαν οι Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Κλαυδία, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης οι οποίοι και ερμήνευσαν πολλά από τα διαχρονικά τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη που άφησαν εποχή.

Την συναυλία για τον μεγάλο καλλιτέχνη διοργάνωσε το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» με αφηγητή τον Θοδωρή Αθερίδη, και τα έσοδά της θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Τη συναυλία παρακολούθησε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο ακούστηκαν και τα τραγούδια που σημάδεψαν την Ελλάδα και έκαναν το κοινό να αποθεώσει τον Στέλιο Καζαντίδη όπως είναι τα ακόλουθα: «Υπάρχω», «Αγριολούλουδο», «Όποια Και Να ‘Σαι», «Δεν Θα Ξαναγαπήσω», «Της Γερακίνας Γιος», «Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου», «Ζιγκουάλα», «Εγώ Είμ’ Αητός», «Το Θολωμένο Μου Μυαλό», «Έξω Ντέρτια Και Καημοί», «Τσαμπάσιν», «Αυτή Η Νύχτα Μένει», «Το Ψωμί Της Ξενιτιάς», «Το Δικό Σου Αμάρτημα».

Δείτε φωτογραφίες από τη συναυλία – αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη