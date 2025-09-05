Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα, Παρασκευή 5/9.. Υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες στα βόρεια ενώ άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 21 έως 34, στην Ήπειρο από 16 έως 30, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 33, στις Κυκλάδες από 22 έως 28, στα Δωδεκάνησα από 23 έως 29 και στην Κρήτη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το πρωί. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.