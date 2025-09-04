Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου. «Κατακόκκινος» είναι ο Κηφισός, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας.

Ειδικότερα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην άνοδο και στην κάθοδο της Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), στην Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος), αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισού (άνοδο και κάθοδο) από το ύψος της Λένορμαν έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που φτάνουν τα δέκα λεπτά υπάρχουν στην Αττική Οδό κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 4, 2025

