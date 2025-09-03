Μια ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία της Πάτρας. Ο 27χρονος Δημήτρης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, στην Εθνική Οδό, στο ύψος της οδού Αμερικής, όταν αυτοκίνητο που έκανε αναστροφή έπεσε πάνω του.

«Χάσαμε έναν άγγελο. Δεν μας είχε πει ποτέ όχι σε τίποτα. Ήταν η καλύτερη ψυχή του κόσμου. Δεν υπήρχε τέτοιο παιδί, τέτοιο χαμόγελο. Ήταν ανθυποπλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού το παιδί μου. Έλειπε συνέχεια. Τώρα τον τελευταίο μήνα ήταν εδώ στην Πάτρα. Πήγαινε κανονικά στον δρόμο, κάποιος έκανε αναστροφή κι έπεσε πάνω του» λέει συντετριμμένη η μητέρα του Δημήτρη, μιλώντας στο Star.

Η κηδεία του 27χρονου, όπως αναφέρει το pelop.gr, θα τελεστεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα.

Ο 39χρονος οδηγός του οχήματος που παρέσυρε τη μοτοσικλέτα του 27χρονου Δημήτρη οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί και έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το δυστύχημα συνέβη όταν 39χρονος οδηγός ΙΧ, κινούμενος με κατεύθυνση προς την Πάτρα και έχοντας στο όχημα τα δύο ανήλικα παιδιά του, έκανε αναστροφή. Ο Δημήτρης, που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με τη μηχανή του, δεν πρόλαβε να αντιδράσει και προσέκρουσε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.