Δεν ξέρει για τον θάνατο της γιαγιάς Τιτίκας, η 8χρονη Μαρία, που περπατούσε μαζί της, όταν χτυπήθηκαν από μηχανή στην Πάτρα.

Όπως ανέφερε ο πατέρας της 8χρονης, μιλώντας στην εκπομπή Power Talk, το παιδί, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά το τροχαίο, δεν γνωρίζει για το τραγικό αποτέλεσμα της αυτοθυσίας της 86χρονης, που έχει συγκινήσει το πανελλήνιο. «Μας ρώτησε πού ήμασταν την ώρα της κηδείας της γιαγιάς και της είπα ότι είχαμε μια δουλειά. Μου λέει “είχατε πάει στη γιαγιά Τιτίκα;” και της είπα ότι είχαμε πάει στο νοσοκομείο να τη δούμε. Με ρώτησε αν είναι καλά και της είπα ναι. Δάκρυσε και μου είπε “εντάξει”» είπε συγκινημένος ο πατέρας της Μαρίας.

«Δεν πέρασα με κόκκινο» ορκίζεται ο οδηγός της μηχανής που σκότωσε τη γιαγιά Τιτίκα

«Το ορκίζεται ότι δεν έχει περάσει με κόκκινο. Κι αν υπάρχουν κάμερες, να τις ψάξουν αλλιώς θα κάνω εγώ η ίδια αγωγή» λέει άνθρωπος από το περιβάλλον του 46χρονου οδηγού μηχανής, που χτύπησε τη γιαγιά και την 8χρονη. «Το ορκίζεται το παιδί, το ορκίζεται. Θέλουν να τον βγάλουν ότι είναι δολοφόνος. Σε λίγο θα πουν ότι ήταν και εσκεμμένο, ότι ήξερε τη γιαγιά και ήθελε να τη σκοτώσει. Ήδη ζήτησε συγγνώμη σήμερα από την οικογένεια. Δεν πρόλαβε να φρενάρει» προσθέτει.

Σημειώνεται ότι ο 46χρονος κρίθηκε, σήμερα, προφυλακιστέος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.