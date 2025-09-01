Πολύ καλός αναμένεται για σήμερα, Δευτέρα 1/9 ο καιρός σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ ενώ υψηλές θα είναι για την εποχή οι θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 32-33, στην Κεντρική Ελλάδα από 16 έως 32-34 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 29 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 32-34 και τοπικά στα ανατολικά έως 35 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 29-31 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Δυτικό Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν ασθενείς άνεμοι διαφόρων διευθύνσεων. Δυτικό ρεύμα με εντάσεις έως 5 μποφόρ θα επικρατήσει στον Κορινθιακό Κόλπο.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33-35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς.