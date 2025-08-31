Μπουρίνια σάρωσαν τη Δυτική Ελλάδα το απόγευμα του Σαββάτου αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την καταιγίδα που έπληξε την Κέρκυρα να είναι ιδιαίτερα σφοδρή, ενώ, όπως αναφέρει το epirusgate.gr, η καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα ηλεκτροδότησης στην πόλη τω Ιωαννίνων.

Η περιοχή βρέθηκε στο κέντρο έντονων καιρικών φαινομένων, με δυνατούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις να προκαλούν αρκετά προβλήματα κυρίως σε Κέρκυρα, Κοζάνη και Γρεβενά.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, Κυριακή, με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ωστόσο σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση σε όλες τις περιοχές.

Εντυπωσιακά δεδομένα για την ηλεκτρική δραστηριότητα στη χώρα, τη νύχτα που πέρασε, κατέγραψε ο νέος ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά τα τελευταία δύο χρόνια.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου καταγράφηκαν 20.107 κεραυνοί, εκ των οποίων οι 8.223 έπεσαν στην ξηρά και οι 11.884 στη θάλασσα. Το σύστημα δίνει πλέον τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όχι μόνο των περιοχών όπου εκδηλώνονται καταιγίδες, αλλά και του αριθμού των κεραυνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo, η ηλεκτρική δραστηριότητα ξεκίνησε από τα βορειοδυτικά Βαλκάνια, με έντονα φαινόμενα σε Μαυροβούνιο και Αλβανία, επηρεάζοντας στη συνέχεια την Κέρκυρα, πριν κινηθεί ανατολικά. Συνολικά, το Σάββατο σημειώθηκαν περίπου 20.000 κεραυνοί και αστραπές. Το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν σταδιακή βελτίωση του καιρού. Η νέα δυνατότητα καταγραφής των κεραυνών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς επιτρέπει πιο ακριβείς προβλέψεις για περιοχές με αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, κατέρρευσε μέρος της σκηνής που έχει στηθεί στην πλατεία Μαβίλη των Ιωαννίνων, για τη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του συγκροτήματος «Μέλισσες», με αποτέλεσμα την ακύρωσή της. Από το συμβάν δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Η σφοδρή βροχόπτωση στη δυτική Ελλάδα, ωστόσο, δεν άφησε ανεπηρέαστο το πλοίο της γραμμής Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα. Τα νερά εισχώρησαν στο κατάστρωμα, το οποίο πλημμύρισε. Σύμφωνα με το epiruspost, το πλοίο χρειάστηκε να επιχειρήσει τρεις φορές προσέγγιση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με το πλήρωμα να δίνει μεγάλη μάχη για να εξασφαλίσει ασφαλή πρόσδεση.

Επιβάτες περιέγραψαν ότι πολλοί ένιωσαν έντονο φόβο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της δυνατής βροχής. Τελικά, το πλοίο κατόρθωσε να δέσει με ασφάλεια και όλοι αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα. Ένας εκ των επιβατών κατέγραψε σε βίντεο τις δύσκολες στιγμές, δείχνοντας το κατάστρωμα πλημμυρισμένο από νερά.