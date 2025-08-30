Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στη Σταυριακανή Καμάρα, όπου ένας 87χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του μετά από πτώση του αυτοκινήτου του σε γκρεμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και κατέληξε στο κενό. Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των διασωστών, κατέληξε.

Εξετάζεται αν ο θάνατός του προήλθε από παθολογικά αίτια.

Διερχόμενος οδηγός που βρισκόταν στην περιοχή περιέγραψε στο τοπικό σάιτ τις δραματικές στιγμές: «Γύρισα να δω και είδα τη σκόνη και παράλληλα με τη σκόνη είδα τον ουρανό του αυτοκινήτου. Βγήκα από το δικό μου και δεν έβλεπα τίποτα. Πλησίασα με τα πόδια και αντίκρισα το όχημα τουμπαρισμένο κάτω. Πρέπει να χτύπησε στο τσιμέντο με το μπροστινό μέρος, γιατί έχει διαλυθεί το αυτοκίνητο».

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 87χρονο.

Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.