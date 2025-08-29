Πλώρη για τα νησιά βάζουν από σήμερα οι «αργοπορημένοι» του Αυγούστου, για τους οποίους από σήμερα ξεκινούν οι διακοπές.

Οι αδειούχοι αυτών των ημερών θέλουν να εκμεταλλευτούν τη λιγότερη πολυκοσμία στα νησιά αλλά και τις προσφορές που υπάρχουν στο τέλος του Αυγούστου και τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στο λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη η κίνηση από το πρωί, ενώ πολλά δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί από Ραφήνα και Λαύριο.

Σημειώνεται ότι σήμερα αναχωρούν από τον Πειραιά 29 δρομολόγια, ισάριθμα το Σάββατο και 27 την Κυριακή, με προορισμό τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα αλλά και την Κρήτη.

Στους παραπάνω αριθμούς δεν υπολογίζονται τα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού. Από τη Ραφήνα, σήμερα αναχωρούν 12 δρομολόγια για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Μαρμάρι, Ίο και Σαντορίνη. Για το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί 12 δρομολόγια και 13 την Κυριακή.

Κινητικότητα παρατηρείται και στο Λαύριο, με 12 προγραμματισμένα δρομολόγια για σήμερα, 10 το Σάββατο και 12 την Κυριακή. Οι προορισμοί που εξυπηρετούνται Κέα, Κύθνος, Σέριφος, Σίφνος, Λήμνος, Χίος και Καβάλα.