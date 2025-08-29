Σε 25χρονο γνωστό μοντέλο από τη Βραζιλία ανήκει η σορός που βρέθηκε σε ιδιωτική πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο, δίπλα στον στενό του φίλο που διασώθηκε και νοσηλεύτηκε αρχικά σε κωματώδη κατάσταση.

Όπως αναφέρει η Sun, πρόκειται για τον Γιάγκο Λουίς ντε Κάμπος ε Σίλβα, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο νησί για να γιορτάσει τα γενέθλιά του μαζί με τον 23χρονο ηθοποιό και δημιουργό περιεχομένου ενηλίκων Ράιαν Σιλβέιρα. Οι δύο νέοι εντοπίστηκαν το Σάββατο 23 Αυγούστου στην πισίνα του ξενοδοχείου στον Ορνό, όταν εργαζόμενοι μπήκαν στο δωμάτιο λόγω διαρροής νερού από το μπαλκόνι.

Ο Σίλβα βρέθηκε νεκρός, ενώ ο Σίλβεϊρα ανασύρθηκε από μέλος του προσωπικού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παρέμεινε σε κώμα για αρκετές ημέρες, ωστόσο πλέον έχει συνέλθει, έχει επανακτήσει την ομιλία του, αλλά δεν θυμάται τι προηγήθηκε του περιστατικού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο δωμάτιο βρέθηκαν μια σύριγγα και τέσσερα σακουλάκια με άγνωστη λευκή σκόνη, τα οποία έχουν σταλεί για ανάλυση σε εργαστήριο. Η Εισαγγελία Σύρου έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα έχει ήδη επιβεβαιώσει τον θάνατο του 25χρονου μοντέλου και παρέχει υποστήριξη στην οικογένειά του.