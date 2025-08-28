Οι καλές συνθήκες και η υψηλή θερμοκρασία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Πέμπτη 28/8. Ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 27-29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στη Θεσσαλία από 17 έως 32-34, στην Ήπειρο από 16 έως 32-33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 31-32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 28-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29-30 βαθμούς.