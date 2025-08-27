Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε στην Πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας.

Στο σημείο βρέθηκαν αρχικά δυνάμεις από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Σαλαμίνας και την Πολιτική Προστασία του δήμου, ενώ στη συνέχεια έφτασαν ισχυρές ενισχύσεις από τον Πειραιά. Σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Θεοχάρη, κάτοικο και δημοσιογράφο, η έγκαιρη επέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική ώστε να προστατευτούν κατοικίες και δασική περιοχή. Για τα αίτια της πυρκαγιάς ο ίδιος τονίζει ότι οφείλεται σε ρίψη πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια γλεντιού.

«Κάποιοι είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα και πήρε φωτιά. Η περιοχή είναι κατοικημένη και έχει ελιές, διάσπαρτα πεύκα και ξερόχορτα. Ευτυχώς δεν πέρασε από τον δρόμο γιατί μετά υπάρχουν δασύλια και θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα» αναφέρει.

«Ήταν ανάμεσα στα σπίτια (η φωτιά) αλλά ευτυχώς η Πυροσβεστική της Σαλαμίνας και η Πολιτική Προστασία του δήμου έσωσαν έστω τα σπίτια» προσθέτει ο κ. Θεοχάρης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 48 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου (δασοκομάντος), εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.