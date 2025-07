Στο νησί της Σκιάθου κατέπλευσε το εμβληματικό πολυτελές ιστιοπλοϊκό «EOS», το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αλικαρνασσό της Τουρκίας.

Πρόκειται για ένα ιδιόκτητο γιοτ που ξεχωρίζει τόσο για το εντυπωσιακό μέγεθός του όσο και για τον σχεδιασμό του, όπως αναφέρει το skiathioschannel.

Το «EOS» συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ιδιωτικά ιστιοπλοϊκά σκάφη παγκοσμίως, με μήκος που φτάνει περίπου τα 305 πόδια (δηλαδή 92,92 μέτρα).

Ναυπηγήθηκε το 2006 από την εταιρεία Lürssen και αποτελεί ιδιοκτησία του Αμερικανού μεγιστάνα των media Μπάρι Ντίλερ και της συζύγου του, της διάσημης σχεδιάστριας μόδας Νταϊάν φον Φιούρστενμπεργκ.

Ο Ντίλερ είναι μία εξέχουσα μορφή στον χώρο της ψυχαγωγίας και των μέσων ενημέρωσης, με καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη κολοσσών όπως το Fox Broadcasting και το IAC / InteractiveCorp. Η Νταϊάν φον Φιούρστενμπεργκ έχει αφήσει το αποτύπωμά της στον χώρο της μόδας ως δημιουργός του πασίγνωστου οίκου πολυτελείας DVF.

Στο παρελθόν, ο Ντίλερ διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount Pictures Corporation για μια δεκαετία, από το 1974 έως το 1984. Υπό την ηγεσία του, το στούντιο ανέδειξε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όπως το Laverne & Shirley (1976), το Taxi (1978) και το Cheers (1982), αλλά και δημοφιλείς κινηματογραφικές παραγωγές, ανάμεσά τους τα Saturday Night Fever (1977), Grease (1978), Ordinary People (1980), Raiders of the Lost Ark (1981), Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), Terms of Endearment (1983) και Beverly Hills.

Αναμορφωτής της Paramount

Το 1983, ο σημερινός 83χρονος επιχειρηματίας ανέλαβε επικεφαλής της ψυχαγωγικής δραστηριότητας του ομίλου Gulf+Western, που περιλάμβανε την Paramount, το Madison Square Garden, τη Famous Music και τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster.

Περιγράφεται από πολλούς ως «πιθανότατα το πιο επιτυχημένο στέλεχος της κινηματογραφικής επιχείρησης σήμερα», ενώ ο Α. Δ. Ο Μέρφι, διευθυντής του κινηματογραφικού προγράμματος παραγωγής του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υπό τον Μπάρι Ντίλερ, η Paramount έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ψυχαγωγίας στον κόσμο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2021, στο «EOS» είχε βρεθεί και η Φιόνα φον Τίσεν, γνωστή και ως Baroness Fiona von Thyssen-Bornemisza de Kaszon, η οποία ταξίδεψε τότε στη Σκιάθο.

Η Φιόνα φον Τίσεν υπήρξε μια προσωπικότητα που συνδέθηκε τόσο με τον κόσμο της μόδας όσο και με την κοσμική ζωή, καθώς και με τη γνωστή σχέση της με τον αδικοχαμένο Αλέξανδρο Ωνάση στις αρχές της δεκαετίας του ’70.

Ως μοντέλο της Vogue, ξεχώρισε για το κομψό της στυλ και έπειτα η σχέση της με τον Αλέξανδρο Ωνάση προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης. Μετά τον τραγικό χαμό του Αλέξανδρου, η Φιόνα διατήρησε δεσμούς με την Ελλάδα, αποκτώντας κατοικία στη Μύκονο και ζώντας έναν ακόμη έρωτα.