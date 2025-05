Σήμερα, οι περισσότερες μαμάδες έχουν πολλές παραπάνω από μία δουλειά. Η μία είναι η εργασία τους. Η άλλη, που μέσα της περιλαμβάνονται και πολλές ακόμα «θέσεις εργασίας», είναι η φροντίδα των παιδιών τους. Παράλληλα με το γραφείο, υπάρχει μια σειρά ευθυνών και εργασιών χωρίς ωράριο, που απαιτούν συνέπεια, ικανότητες, ενσυναίσθηση, επιμονή και υπομονή. Γιατί μια μητέρα δεν έχει μόνον έναν τίτλο. Έχει πολλούς.

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας στις 11 Μαΐου, η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει και γιορτάζει όλα όσα προσφέρουν οι σύγχρονες μαμάδες, μέσα από την καμπάνια ‘Job title: Μαμά’, και αναδεικνύει τους πολλαπλούς ρόλους που καλούνται να ισορροπήσουν καθημερινά οι εργαζόμενες μητέρες. Έτσι, οι εργαζόμενες μητέρες της Τράπεζας άλλαξαν για μία ημέρα τον επαγγελματικό τους τίτλο στο LinkedIn, προβάλλοντας έναν διαφορετικό ρόλο: αυτόν που ζουν στο σπίτι και την καθημερινότητά τους, γεμάτο προκλήσεις αλλά και μοναδικές, πολύτιμες στιγμές.

Δείτε το βίντεο:

Μια εργαζόμενη μητέρα συστήνεται ως Chief Harmony Officer, γιατί δεν σταματά ποτέ να τραγουδάει στα παιδιά της και να παίζει μαζί τους, γεμίζοντας το σπίτι με χαρά. Μια άλλη μητέρα αναδεικνύει τον ρόλο της ως Chief of Screen Time Regulator, γιατί η μάχη με τις οθόνες είναι καθημερινή και δεν υπάρχει μέρα που να μην προσπαθεί να βρει την ισορροπία μεταξύ διασκέδασης και υγιούς ενασχόλησης με την τεχνολογία.

Και το ίδιο συμβαίνει με πολλές ακόμα εργαζόμενες μαμάδες της Εθνικής Τράπεζας, που γίνονται και επίσημα Senior Partners in Lifetime Journeys, Directors of Lifelong Guidance και Ηeads of teen privacy affairs, αφού δεν σταματούν ποτέ να φροντίζουν, να προσφέρουν και να ανησυχούν για τα παιδιά τους.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει βαθιά συμβολικό χαρακτήρα και καταφέρνει να αναδείξει με ουσιαστικό τρόπο τη σημασία όλων αυτών των ρόλων και τη δύναμη που έχει μια μαμά. Για την Εθνική Τράπεζα, οι άνθρωποί της είναι η κινητήριος δύναμή της και νοιάζεται με πράξεις για εκείνους, διαμορφώνοντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον με σεβασμό στις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά. Και έτσι, σήμερα, λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εργαζόμενες μητέρες. Γιατί το πιο απαιτητικό επάγγελμα, δεν έχει ωράριο.