Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA, καθώς έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που ολοκληρώνει μια σεζόν με μέσο όρο triple-double. Μετά τους Όσκαρ Ρόμπερτσον και Ράσελ Ουέστμπρουκ, ο Σέρβος σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς εξασφάλισε αυτό το επίτευγμα, καταγράφοντας τουλάχιστον 10 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ ανά αγώνα στη σεζόν 2024-2025. ​

Συγκεκριμένα, ο Γιόκιτς πέτυχε το 34ο triple-double της σεζόν στον αγώνα των Νάγκετς με τους Γκρίζλις, φτάνοντας τις 700 ασίστ και διασφαλίζοντας έτσι τον μέσο όρο των 10 ασίστ ανά παιχνίδι, ακόμα και αν δεν αγωνιστεί στους υπόλοιπους αγώνες της κανονικής περιόδου. ​

