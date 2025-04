Ήταν 2 Απριλίου 1986 όταν βόμβα εξερράγη σε αεροσκάφος της αμερικανικής TWA (Trans World Airlines), ενώ εκτελούσε την πτήση Ρώμη–Αθήνα, μετατρέποντάς το σε φλεγόμενο φέρετρο στους αιθέρες. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό, και ακόμη επτά τραυματίστηκαν τη στιγμή που η πτήση 840 της Trans World Airlines (TWA), με δρομολόγιο Λος Άντζελες – Κάιρο και ενδιάμεσους σταθμούς Νέα Υόρκη, Ρώμη και Αθήνα, πετούσε πάνω από το Άργος.

Μόλις 20 λεπτά πριν την προσγείωση στην ελληνική πρωτεύουσα, μια βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα 10F εξερράγη. Το αεροσκάφος, ένα Boeing 727, βρισκόταν στα 11.000 πόδια όταν η έκρηξη προκάλεσε τρύπα 2 μέτρων στην άτρακτο, ακριβώς μπροστά από το δεξί φτερό.

Από την αποσυμπίεση που ακολούθησε, τέσσερις επιβάτες εκτινάχθηκαν από την καμπίνα στον αέρα και σκοτώθηκαν. Ανάμεσά τους μια οικογένεια Ελληνοαμερικανών: η 52χρονη Δήμητρα Στυλιαν, η 25χρονη κόρη της Μαρία Κλαγκ και η μόλις 18 μηνών εγγονή της Δήμητρα. Ο τέταρτος νεκρός ήταν ο Αλμπέρτο Οσπίνα, Κολομβιανής καταγωγής Αμερικανός πολίτης. Οι σοροί τους βρέθηκαν κοντά σε ανενεργή βάση της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ η μία εντοπίστηκε στη θάλασσα.

Παρά τον πανικό, ο κυβερνήτης Ρίτσαρντ «Πιτ» Πίτερσεν κατάφερε να προσγειώσει το αεροπλάνο με απόλυτη ψυχραιμία στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οι 118 υπόλοιποι επιβάτες και μέλη πληρώματος διασώθηκαν, ενώ επτά τραυματίστηκαν από τα θραύσματα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη στιγμή της έκρηξης ως «έναν δυνατό κρότο και αμέσως μετά μια τεράστια δύναμη που ρουφούσε τα πάντα προς τα έξω». Ένας επιβάτης, ο Ιμπραήμ αλ-Νάμι από τη Σαουδική Αραβία, σώθηκε επειδή κρατήθηκε από το κάθισμα της συζύγου του. Μια άλλη γυναίκα επέζησε επειδή είχε σηκωθεί για την τουαλέτα λίγα λεπτά πριν.

Την ευθύνη ανέλαβε η παλαιστινιακή οργάνωση «Arab Revolutionary Cells», συνδεόμενη με το δίκτυο του Αμπού Νιντάλ. Η ενέργεια θεωρήθηκε απάντηση στην αμερικανική ανάμειξη στη Μέση Ανατολή και ειδικά στις πρόσφατες συγκρούσεις στον Κόλπο της Σύρτης με τη Λιβύη.

Το ίδιο αεροσκάφος είχε ξαναχρησιμοποιηθεί μόλις έναν χρόνο πριν σε παρόμοια διαδρομή, όταν άλλη πτήση της TWA είχε καταληφθεί από σιίτες μαχητές. Το σημερινό περιστατικό ενέτεινε τις ανησυχίες για την ασφάλεια των αμερικανικών αερογραμμών και των διεθνών πτήσεων από και προς την Αθήνα.

Παρά τις σοβαρές ζημιές, το Boeing 727 επισκευάστηκε και επανήλθε σε υπηρεσία, μέχρι τη διάλυση της TWA το 2001. Το αεροσκάφος διαλύθηκε οριστικά το 2002.

1453: Ο Μωάμεθ Β’, επικεφαλής στρατιάς 250.000 ανδρών, φτάνει μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, σηματοδοτώντας την αρχή της πολιορκίας που θα οδηγήσει στην Άλωση της Πόλης και το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

1513: Ο Ισπανός εξερευνητής Χουάν Πόνσε ντε Λεόν, αναζητώντας τη μυθική πηγή της νεότητας, ανακαλύπτει τη Φλόριντα. Η άφιξή του σηματοδοτεί την πρώτη καταγεγραμμένη ευρωπαϊκή αποβίβαση στο έδαφος των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών.

1863: Η έλλειψη τροφίμων οδηγεί εκατοντάδες εξαγριωμένες γυναίκες στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια να ξεσπάσουν σε ταραχές, απαιτώντας από τη συνομόσπονδη κυβέρνηση προμήθειες έκτακτης ανάγκης. Το λεγόμενο «Bread Riot» αποκαλύπτει την απόγνωση του άμαχου πληθυσμού στον αμερικανικό Νότο κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου.

1902: Στο Λος Άντζελες ανοίγει το πρώτο κινηματογραφικό θέατρο με το όνομα «Ηλεκτρικό Θέατρο», σηματοδοτώντας τη γέννηση της αίθουσας προβολής ως μαζικό μέσο ψυχαγωγίας.

1902: Κατά τη διάρκεια του αγώνα Σκωτία – Αγγλία στο «Άιμπροξ Παρκ» της Γλασκόβης, υποχωρεί μια ολόκληρη πτέρυγα της κερκίδας, λόγω υπεράριθμων θεατών, με απολογισμό 25 νεκρούς και 168 τραυματίες.

1921: Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν παρουσιάζει στο κοινό της Νέας Υόρκης τη Θεωρία της Σχετικότητας.

1925: Αποφασίζεται στην Ελλάδα η εφαρμογή του οκταώρου εργασίας, όχι καθολικά αλλά τμηματικά, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση κάθε επιχείρησης. Το μέτρο θεωρείται ένα πρώτο, διστακτικό βήμα προς τα δικαιώματα των εργαζομένων.

1932: Ο διάσημος πρωτοπόρος αεροπόρος Τσαρλς Λίντμπεργκ πληρώνει λύτρα για την επιστροφή του νεογέννητου γιου του, τον οποίο έχουν απαγάγει άγνωστοι. Παρά την καταβολή των χρημάτων, λίγες ημέρες αργότερα το παιδί θα βρεθεί δολοφονημένο.

1956: Μαθητές του Γυμνασίου και του Κολεγίου Πάφου, τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο και φωνάζοντας «Ένωσις», συγκρούονται με ισχυρές βρετανικές δυνάμεις στο Κτήμα. Το επεισόδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του αντιαποικιακού αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο.

1982: Η Αργεντινή καταλαμβάνει τις Μαλβίδες Νήσους, διεκδικώντας την κυριαρχία τους, καθώς τις θεωρεί εθνικό της έδαφος. Τα ίδια νησιά, γνωστά ως Φόκλαντς, ανήκουν στη Μεγάλη Βρετανία, με την ενέργεια αυτή να πυροδοτεί τον πολεμικό ανταγωνισμό που θα εξελιχθεί στον Πόλεμο των Φόκλαντς.

1990: Η ΕΥΔΑΠ αποφασίζει να προχωρήσει σε διπλασιασμό της τιμής του νερού προκειμένου να υπάρξει μείωση στην κατανάλωση, καθώς υπάρχουν προβλήματα λειψυδρίας.

1992: Στη Νέα Υόρκη ο αρχηγός της Μαφίας, Τζον Γκότι, καταδικάζεται σε ισόβια φυλάκιση για φόνο και για συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα.

1993: Τίθεται υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στη Σκιάθο, η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε κάψει 4.000 στρέμματα δάσους.

1997: Ρωσία και Λευκορωσία υπογράφουν συνθήκη ένωσης, βάσει της οποίας θα διατηρούν τις ξεχωριστές τους κυριαρχίες, δεν θα έχουν κοινό νόμισμα, αλλά οι σημαντικές αποφάσεις θα λαμβάνονται ομόφωνα.

2002: Οι ισραηλινές δυνάμεις περικυκλώνουν τον Ναό της Γέννησης στη Βηθλεέμ, μέσα στον οποίο βρίσκονται 200 περίπου Παλαιστίνιοι.

2006: Μέσα σε μια μέρα 60 τυφώνες χτυπούν την πολιτεία του Τενεσί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 29 άτομα.

2007: Γάλλοι χειρουργοί πραγματοποιούν με επιτυχία στο Στρασβούργο την πρώτη απόλυτα αναίμακτη και ανώδυνη χειρουργική επέμβαση. Αφαιρούν τη χοληδόχο κύστη μιας ασθενούς, χωρίς την παραμικρή τομή στο σώμα της.

2008: Η Ελλάδα ασκεί βέτο στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, κατά την Εαρινή Σύνοδο του Βουκουρεστίου, λόγω της εκκρεμότητας στο ονοματολογικό. Παράλληλα, οι ηγέτες της Συμμαχίας αποφασίζουν να μην προχωρήσουν στην ένταξη της Γεωργίας και της Ουκρανίας, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις και εντείνοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Γεννήσεις

1805 – Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, δανός συγγραφέας, παγκοσμίως γνωστός για τα κλασικά του παραμύθια όπως «Η μικρή γοργόνα», «Το ασχημόπαπο» και «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα», που διαμόρφωσαν την παιδική λογοτεχνία.

1840 – Εμίλ Ζολά, γάλλος συγγραφέας και δημοσιογράφος, κορυφαίος εκπρόσωπος του νατουραλισμού, γνωστός για το τολμηρό κοινωνικό του έργο και την εμπλοκή του στην Υπόθεση Ντρέιφους με το διάσημο άρθρο «Κατηγορώ».

1891 – Μαξ Ερνστ, γερμανός ζωγράφος και γλύπτης, βασική μορφή του ντανταϊσμού και του σουρεαλισμού, με καινοτόμες τεχνικές και ονειρικές εικόνες που επηρέασαν βαθιά τη μοντέρνα τέχνη.

1939 – Μάρβιν Γκέι, αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης της soul και R&B, γνωστός για τα θρυλικά κομμάτια «What’s Going On», «Sexual Healing» και «Let’s Get It On», που άφησαν ανεξίτηλο στίγμα στην παγκόσμια μουσική.

1948 – Δημήτρης Μητροπάνος, έλληνας τραγουδιστής, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του λαϊκού τραγουδιού, με ερμηνείες που άγγιξαν πολλές γενιές και επιτυχίες όπως «Ρώτησα να μάθω», «Πάντα γελαστοί» και «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη».

1977 – Μάικλ Φασμπέντερ, γερμανός ηθοποιός με ιρλανδική καταγωγή, γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες όπως «12 Years a Slave», «Shame», «Steve Jobs» και στη σειρά ταινιών X-Men, με ιδιαίτερη εκφραστικότητα και ένταση στις ερμηνείες του.

Θάνατοι

1416 – Φερδινάνδος Α’, βασιλιάς της Αραγωνίας, ιδρυτής του Οίκου των Τρασταμάρα στην Αραγωνία, του οποίου η άνοδός του στον θρόνο σηματοδότησε τη σταδιακή ενοποίηση των ισπανικών βασιλείων, που οδήγησε τελικά στη δημιουργία της ενιαίας Ισπανίας.

1989 – Μανώλης Αγγελόπουλος, ο «γύφτος του λαϊκού τραγουδιού», μοναδική φωνή με έντονο ανατολίτικο ύφος, που μεσουράνησε τη δεκαετία του ’60 και ’70, ο μόνος που κατάφερε να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία του Στέλιου Καζαντζίδη, με επιτυχίες όπως «Τα μαύρα μάτια σου» και «Δεν έχω στήριγμα πουθενά».

Γιορτάζουν

Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου