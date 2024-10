Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε για ακόμη μια χρονιά το Spetses Mini Marathon 2024, το κορυφαίο multi-sport event της χώρας. Όσοι βρέθηκαν στο μαγευτικό νησί των Σπετσών το τριήμερο από τις 4 έως 6 Οκτωβρίου, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν το κορυφαίο αθλητικό γεγονός, λαμβάνοντας μέρος σε ένα από τα sold out δρομικά και κολυμβητικά αγωνίσματα.

Παρόντες όπως κάθε χρονιά με την ενέργεια τους να ξεχειλίζει, η τοπική κοινωνία, οι εθελοντές και η οργανωτική επιτροπή, που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό προετοιμάζοντας όλες τις λεπτομέρειες και αποθεώνοντας τους χιλιάδες συμμετέχοντες.

Εκκίνηση 25Κ Run

Η φετινή διοργάνωση επιφύλασσέ πληθώρα εκπλήξεων για όσους βρέθηκαν στις Σπέτσες, με τους συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να τρέξουν και να κολυμπήσουν μαζί με πολλούς αθλητές, που έλαβαν μέρος και διακρίθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Μεταξύ τους: ο Ασημένιος Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου (Team Arla Protein και Team Garmin Greece), οι Χάλκινες Ολυμπιονίκες Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού (Team Arla Protein), η Δώρα Γκουντούρα (Team Bwin και Team Garmin Greece), η Νόρα Δράκου ( Team Vichy Laboratoires), η Άννα Ντουντουνάκη (Team Bwin και Team Arla Protein), o Απόστολος Παπαστάμος Team Bwin) , o Κωνσταντίνος Στάμου, o Βαγγέλης Μακρυγιάννης (Team Garmin Greece), o Δημήτρης Μάρκος (Team Herbalife και Team Garmin Greece), o Στέργιος Μπίλας (Team Herbalife), o Απόστολος Σίσκος (Team Herbalife), η Σοφία Μαλκογεώργου (Team Herbalife) αλλά και οι νεαρές πρωταθλήτριες κολύμβησης Άρτεμις Βασιλάκη, Γεωργία Μακρή και Ελένη Κοντογιώργου (Team Garmin Greece).

Επιπλέον, τους αγώνες του Spetses Mini Marathon 2024 παρακολούθησε ο Υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος έλαβε μέρος στους αγώνες κολύμβησης 3.000μ. και δρόμου 25 χλμ., παροτρύνοντας όλους τους συμμετέχοντες να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής που η υγεία και η άθληση θα καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο. Στον κολυμβητικό αγώνα των 1.500μ., συμμετείχε και Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς, ο οποίος με τη σειρά του τόνισε την αξία και την προσφορά της διοργάνωσης στον αθλητικό τουρισμό της χώρας, ενώ στον αγώνα δρόμου των 5χλμ., μέρος έλαβε η Βουλευτής Πειραιώς και Νήσων κα. Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφερόμενη στην σπουδαία προσφορά του Spetses Mini Marathon τόσο στον αθλητισμό, όσο και στην ίδια την τοπική κοινωνία.

Στιγμιότυπο 5Κ Run

Το τριήμερο ξεκίνησε με τον πιο δυναμικό τρόπο το απόγευμα της Παρασκευής 04 Οκτωβρίου με το Spetses Technogym Challenge, ένα πρωτοποριακό session αντοχής που έκανε την ενέργεια και την αδρεναλίνη να ξεχειλίσουν, μεταφέροντας τον παλμό της διοργάνωσης στην πλατεία Ποσειδωνίου. Παράλληλα, με πρωτοβουλία του Arla Protein, το πρωινό της ίδιας ημέρας, ο Ασημένιος Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου και οι Χάλκινες Ολυμπιονίκες Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού επισκέφτηκαν το δημοτικό σχολείο Σπετσών, για να μοιραστούν με τους ενθουσιασμένους μαθητές την εμπειρία τους από την συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς αγώνες, παρακινώντας τους να παλεύουν διαρκώς για όλα όσα θέλουν να πετύχουν.

Το Σάββατο 05 Οκτωβρίου η Vichy Laboratoires με την αντηλιακή σειρά Capital Soleil ανέλαβε το Warm up session πριν την εκκίνηση των κολυμβητικών αγώνων, με τους εκατοντάδες αθλητές να προετοιμάζονται υπό τη καθοδήγηση του πρωταθλητή Γιάννη Δρυμωνάκου για του αγώνες που ακολούθησαν. Οι πρώτες θέσεις ήταν υπόθεση πρωταθλητών, με τον Απόστολο Σίσκο (Team Herbalife) και την Άρτεμις Βασιλάκη να ξεχωρίζουν στον αγώνα των 1500μ., ενώ στα 3.000μ. ο Δημήτρης Μάρκος (Team Herbalife και Team Garmin Greece) και ο Γιώργος Αρνιακός (Team Vichy Laboratoires ) πέρασαν μαζί τη γραμμή του τερματισμού κατακτώντας την πρώτη θέση, την οποία μοιράστηκαν με τη νεαρή πρωταθλήτρια Γεωργία Μακρή.

Εκκίνηση Κολυμβητικού Αγώνα 3000μ.

Μετά την ολοκλήρωση των κολυμβητικών αγώνων και παρά την επίμονη βροχή, η δράση μεταφέρθηκε και πάλι στην πλατεία Ποσειδωνίου, με τον παιδικό δρομικό αγώνα των 500 μ., το “My First Spetses Mini Marathon, Intermed”, για τους νεότερους δρομείς της διοργάνωσης (0-5 ετών). Στη συνέχεια, μαθητές από όλες τις τάξεις του δημοτικού έλαβαν μέρος στους παιδικούς δρομικούς αγώνες των 500 μ. και 1000 μ., kid’s race, Melissa Pasta, χαρίζοντας χαμόγελα σε όσους απολάμβαναν το μαγευτικό ουράνιο τόξο από κάθε πλευρά της πλατείας.

Το απόγευμα, το ενδιαφέρον όλων στράφηκε στον αγώνα των 10χλμ, μια διαδρομή με moto “Fueling the Best by HerbalLife” που όλα τα χρόνια σημειώνει μεγάλο ενδιαφέρον για τους συμμετέχοντες και καθηλώνει τους επισκέπτες. Νικητής μεταξύ των ανδρών αναδείχθηκε ο Χρήστος Παπαδογεώργος (Under Armour Team), ενώ η Αναστασία Μαρινάκου από την Team Garmin Greece, κατάκτησε για ακόμη μια χρονιά την πρώτη θέση στο γυναικείο βάθρο. Η μέρα έκλεισε με τον πιο απολαυστικό τρόπο, το πλέον αγαπημένο Melissa Pasta Night, ήταν εκεί για να προσφέρει στους επισκέπτες μια βραδιά γεμάτη λαχταριστά ζυμαρικά συνοδευμένα από infusions με το ποιοτικό ελαιόλαδο της Terra Creta.

Την Κυριακή 06 Οκτωβρίου οι χιλιάδες δρομείς ξεκίνησαν να προθερμαίνονται για τους αγώνες δρόμου των 25 χλμ. και των 5 χλμ. Στο Garmin Run Series των 5χλμ., τις πρώτες θέσεις καταγράφοντας ρεκόρ διαδρομής, κατέκτησαν ο Ορφέας Ιωάννου και η Βασιλική Καλλιμογιάννη (Team Arla), ενώ δεν έλειψαν ούτε φέτος οι δυνατές συγκινήσεις από αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία, που μεταφέρουν το δικό τους μήνυμα, συμμετέχοντες στον πρώτο αγώνα στη χώρα που ανέδειξε το ζήτημα της συμπερίληψης και της ενιαίας συμμετοχής. Στον πολύ απαιτητικό αγώνα των 25χλμ. πρωταγωνιστής ήταν ο Ματθαίος Ματζιάρ, ενώ ταχύτερη γυναίκα αναδείχθηκε η Ελπίδα Κασέγια.

Οι Ολυμπιονίκες Απόστολος Χρήστου, Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού

Τη δική τους θέση στο βάθρο διεκδίκησαν και κέρδισαν υψώνοντας το βραβείο Corporate Team η εταιρική ομάδα της Vichy Laboratoires, κατακτώντας το χρυσό βραβείο, η εταιρική ομάδα της Arla Protein, κατακτώντας το ασημένιο βραβείο και η εταιρική ομάδα της Avra Water, που κατέκτησε το χάλκινο βραβείο, με τους συμμετέχοντες σε αυτές να διακρίνονται σε ένα ή και περισσότερα από τα αθλήματα. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του τριημέρου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν από την πλατεία Ποσειδωνίου, στην οποία είχαν στηθεί εντυπωσιακά stand από όλους τους χορηγούς της διοργάνωσης και, μεταξύ άλλων, να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό της Under Armour διεκδικώντας το νέο running παπούτσι Infinite Elite, να δοκιμάσουν τις θρεπτικές σαλάτες RIO Mare, λαχταριστά, δυναμωτικά treat Μακεδονικού Χαλβά σε 4 μοναδικές γεύσεις και τις πάντα φρέσκιες και υγιεινές μπανάνες Dole. Παράλληλα, σημαντική συμβολή στην ασφάλεια των αθλούμενων και των επισκεπτών, είχε και η παρουσία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, που διέθεσαν γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και εξοπλισμό για την ιατρική κάλυψη του αγώνα.

Τέλος, η διοργάνωση έκρυβε και μία έξτρα έκπληξη για 5 τυχερούς συμμετέχοντες, οι οποίοι βρήκαν στο goodie bag με τη συμμετοχής τους ένα μοναδικό voucher και κέρδισαν από 1 ηχείο LG XBOOM.

Vichy Team, Arla Prrotein Team και Avra Team στη βράβευση των Corporate Teams του Spetses mini Marathon

Η Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κα. Μαρίνα Κουταρέλλη, με το πέρας της διοργάνωσης, δήλωσε:

«Είμαι ιδιαιτέρως συγκινημένη και περήφανη που το Spetses Mini Marathon, η κορυφαία διοργάνωση αθλητικού τουρισμού στη χώρα, υποδέχεται ολοένα και περισσότερους συμμετέχοντες. Ευχαριστώ τους χορηγούς και όλους όσοι βοήθησαν να κάνουμε για ακόμη μια χρονιά πράξη το μότο μας «Νίκη είναι η συμμετοχή», προσφέροντας μοναδικές συγκινήσεις.»

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Σπετσών, με τη Δήμαρχο Σπετσών, κα. Ευγενία Φραγγιά να δηλώνει σχετικά:

«Το Spetses Mini Marathon είναι μια μεγάλη γιορτή για τον αθλητισμό και το νησί μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Σπετσιώτες και τις Σπετσιώτισσες που συνδράμουν σε αυτή τη σπουδαία προσπάθεια. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας με τον αγαπημένο μας αθλητικό θεσμό για του χρόνου!»