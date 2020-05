Τζέφρι Πάιατ: Οι ΗΠΑ σταθερός εταίρος της Ελλάδας στην πορεία της για την οικονομική ανάπτυξη

Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ισχυρός εταίρος της Ελλάδας στην πορεία της για την οικονομική ανάπτυξη, τόνισε σε ανάρτησή του στο Twitter μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, ο Τζέφρι Πάιατ.

«Χαίρομαι που συνάντησα τον φίλο μου Άδωνι Γεωργιάδη για να αξιολογήσουμε την πρόοδο στις ιδιωτικοποιήσεις, το Ελληνικό, και τη συνεργασία μας με τον αμερικανικό κυβερνητικό οργανισμό αναπτυξιακής χρηματοδότησης (DFC) για την υποστήριξη στρατηγικών επενδύσεων, όπως τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ισχυρός εταίρος της Ελλάδας στην πορεία της για την οικονομική ανάπτυξη» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter του ο Αμερικανός πρέσβης.

Great to see our friend @AdonisGeorgiadi to review progress on privatizations, #Elliniko, and our work with @DFCgov to support strategic investments like #Elefsina shipyards and Alexandroupoli port. US will remain Greece’s strong partner in its path to economic growth. pic.twitter.com/vVyV81MYMB

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) May 13, 2020