«Για πρώτη φορά, η απόδοση των 10ετών ομολόγων στην Ελλάδα μειώνεται κάτω από το 1%. Αυτό που θεωρούνταν αδύνατον, έχει τώρα επιτευχθεί» έγραψε χθες στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μια ιστορική ημέρα για τα ελληνικά ομόλογα.

Μετά από τρία μνημόνια η Ελλάδα δανείζεται από τις αγορές με επιτόκιο χαμηλότερο του 1%.

Η μείωση της απόδοσης του 10ετους κρατικού ομολόγου έως και το 0,942%, σηματοδοτεί μία ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

For the first time ever, Greece's 10-year bond yield falls below 1%. A benchmark once thought of as impossible, has been reached. #Greece is now on a growth trajectory that holds great potential and opportunity for global investors.

