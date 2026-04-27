Τα στοιχεία κίνησης για τους βασικούς εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμους του για το α’ τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων να διαμορφώνεται σε περίπου 275.649.

Στην Εγνατία Οδό, η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων κατέγραψε ετήσια αύξηση κατά 4,5%, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων να ανέρχεται σε περίπου 196.067.

Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού, η μέση ημερήσια κίνηση παρουσίασε ετήσια μείωση κατά 3,2% και αύξηση 4,9% αντίστοιχα, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων να διαμορφώνεται σε 108.268 και 40.556.

Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους της Εγνατίας Οδού, της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού κατά τον Ιανουάριο επηρεάστηκε άμεσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί.