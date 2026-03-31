Δύο επιβλητικά κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν επιβάτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία εγκαινίασαν τη νέα τουριστική περίοδο στη Μύκονο, η οποία φέτος αναμένεται καλύτερη από την περσινή. Κι αυτό γιατί οι επιχειρηματίες του νησιού εκτιμούν πως εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, επισκέπτες που θα πήγαιναν σε δημοφιλείς προορισμούς της Μέσης Ανατολής (όπως π.χ. το Ντουμπάι) ενδεχομένως να το ξανασκεφτούν και να επιλέξουν την ασφάλεια που παρέχει η Ελλάδα.

Στις 27 Μαρτίου, λοιπόν, οι κάτοικοι του επονομαζόμενου Νησιού των Ανέμων είδαν να καταπλέουν στο λιμάνι τα πλοία «Arethusa» της εταιρίας Grand Circle Cruise Line και «Silver Muse» της Silversea Cruises. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, χαιρέτισε μάλιστα την έναρξη του τουρισμού κρουαζιέρας στην περιοχή, με τον πρόεδρό του Αθανάσιο Κουσαθανά – Μέγα να δηλώνει ότι «παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αποδεικνύεται ότι η Μύκονος παραμένει σταθερή επιλογή στον σημαντικό αυτό τομέα τουρισμού που συμβάλλει στην παρουσίαση του προορισμού σε επιλεγμένο κοινό υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας». Θυμίζουμε παράλληλα πάντως, ότι ο ίδιος ο κ. Κουσαθανάς – Μέγας στις αρχές του μήνα, μετά από σειρά επαφών που είχε με παράγοντες των εταιρειών κρουαζιέρας, είχε εκδώσει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «η συνεχιζόμενη επιβολή του άδικου τέλους των 20 ευρώ ανά επιβάτη σε Μύκονο και Σαντορίνη, λειτουργεί προσθετικά στις αρνητικές συνέπειες που μπορούν να υπάρξουν και λόγω του πολέμου στον συνολικό προγραμματισμό των αφίξεων στο νησί».

Μιλώντας δε στο ετήσιο συνέδριο Shorex Network που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα υπογράμμιζε πως «η σημασία της Μυκόνου υπερβαίνει τα όρια του νησιού, λειτουργεί ως «βιτρίνα» του ελληνικού τουρισμού κρουαζιέρας. Κάθε χρόνο περισσότεροι από ένα εκατομμύριο επιβάτες κρουαζιέρας γνωρίζουν τη Μύκονο, ενισχύοντας το τουριστικό brand της Ελλάδας διεθνώς. Και αν υπολογίσουμε ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της CLIA, κάθε επιβάτης ξοδεύει περισσότερα από 100 ευρώ στη διάρκεια της παραμονής του στο νησί μας, είναι αντιληπτό το μέγεθος της συνεισφοράς του τομέα στην τοπική αλλά και στην εθνική οικονομία».

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ), τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα και αποτυπώνουν με σαφήνεια τη δυναμική της κρουαζιέρας στη χώρα, ο Πειραιάς, η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα και η Ρόδος αναδείχθηκαν ως τα πέντε λιμάνια με τη μεγαλύτερη κίνηση σε αφίξεις κρουαζιερόπλοιων για το έτος 2025. Τα συγκεκριμένα λιμάνια εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας. Ωστόσο, παρά τη διατήρηση της υψηλής τους κατάταξης – με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη να καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στις προτιμήσεις των εταιρειών – καταγράφηκε αξιοσημείωτη κάμψη στις αφίξεις συγκριτικά με το 2024. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως οι περιορισμοί χωρητικότητας, η αυξημένη πίεση στις τοπικές υποδομές, αλλά και οι στρατηγικές ανακατανομής δρομολογίων από τις εταιρείες κρουαζιέρας προς λιγότερο κορεσμένους προορισμούς.

Ειδικότερα, στη Μύκονο το 2024 κατέπλευσαν 768 κρουαζιερόπλοια μεταφέροντας συνολικά 1.293.051 επιβάτες, ενώ το 2025 ο αριθμός των προσεγγίσεων μειώθηκε ελαφρώς στα 762 πλοία, με τον συνολικό αριθμό επιβατών να διαμορφώνεται στους 1.222.748. Η μείωση αυτή, αν και όχι δραματική, καταδεικνύει μια τάση σταδιακής εξισορρόπησης της ζήτησης, η οποία ενδέχεται να συνδέεται τόσο με ζητήματα βιωσιμότητας όσο και με την ανάγκη αποσυμφόρησης δημοφιλών προορισμών. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στη Σαντορίνη, όπου, παρά τη διατήρηση της υψηλής επισκεψιμότητας και της διεθνούς της απήχησης, καταγράφονται σημάδια κορεσμού, γεγονός που ωθεί τις αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς να εξετάζουν μέτρα διαχείρισης της τουριστικής ροής.