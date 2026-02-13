Νέες δράσεις για νέους, γυναίκες και ευάλωτες ομάδες προανήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Τόνια Αράχωβα. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο της 52ης “Ημέρας Καριέρας”, η κ. Αράχωβα έκανε λόγο για έναν νέο κύκλο παρεμβάσεων με ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, που στοχεύει στην άμεση στήριξη των ανέργων.

Από τις 18/2 οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας

Από τις 18/2 και για έναν μήνα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας, που αφορά 2.114 ανέργους, ηλικίας 18 έως 29 ετών και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 37 εκατ. ευρώ και κάθε ωφελούμενος που θα εγκριθεί θα λάβει 17.500 ευρώ για την έναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, τόνισε η κ. Αράχωβα. Η επιχορήγηση θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις – με τις δύο τελευταίες να είναι ισόποσες και το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών.

«Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων, οι διαδικασίες θα κινηθούν άμεσα. Το πρόγραμμα θα τρέξει χωρίς καθυστέρηση, καθώς έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης», τόνισε η ίδια και διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλους τους νέους που πληρούν τα κριτήρια. Ωστόσο, όπως σημείωσε, το γεγονός ότι το 67,5% των εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων είναι γυναίκες σημαίνει ότι αντικειμενικά περισσότερες γυναίκες θα έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη δυνατότητα συμμετοχής.

Ρεκόρ αιτήσεων στο πρόγραμμα

Παράλληλα, η υποδιοικήτρια αναφέρθηκε στο νέο, «πρωτοποριακό», όπως χαρακτήρισε, πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες γυναίκες, το οποίο ήδη «τρέχει» και έχει καταγράψει ρεκόρ αιτήσεων μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

Το πρόγραμμα, όπως εξήγησε, επιδοτεί τις επιχειρήσεις με 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 80% όταν πρόκειται για άνεργη μητέρα με παιδί έως 15 ετών.

Η καινοτομία, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι για πρώτη φορά προβλέπονται 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, δίνοντας ευελιξία σε γυναίκες που βρίσκονται σε απαιτητική φάση της ζωής τους, όπως μητέρες με μικρά ή σχολικής ηλικίας παιδιά. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης τριών επιπλέον μηνών, στοιχείο που, όπως σημειώνει, ενισχύει τη σταθερότητα της απασχόλησης.

Ενεργητικές πολιτικές για δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Πρόγραμμα Ενεργητικών Πολιτικών για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το οποίο «είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα που συνδυάζει ενίσχυση απασχόλησης, αναβάθμιση δεξιοτήτων και στήριξη επιχειρήσεων», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για μια ολιστική παρέμβαση που στοχεύει στην ουσιαστική επανένταξη των πιο ευάλωτων πολιτών στην αγορά εργασίας, όχι μόνο μέσω επιδότησης θέσεων, αλλά και μέσω κατάρτισης και συμβουλευτικής.

Μια σημαντική αλλαγή στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού

Στις ειδήσεις που αποκάλυψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ περιλαμβάνεται και μια σημαντική αλλαγή στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, όπως επισήμανε η κ. Αράχωβα, ο σχεδιασμός προβλέπει η νέα περίοδος να ξεκινήσει από την 1η Μαΐου 2026, δηλαδή έναν μήνα νωρίτερα από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Επιπλέον, αυξημένα πλεονεκτήματα θα έχουν, πέραν των ατόμων με αναπηρία και οι πολύτεκνοι.

Μία ακόμη θεσμική τομή αφορά τα επιδόματα μητρότητας και όπως ανέφερε η ίδια, για πρώτη φορά στις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας και στις ειδικές παροχές προστασίας μητρότητας εντάσσονται πλέον, εκτός από τις φυσικές και θετές μητέρες, καθώς και οι μητέρες που έχουν αποκτήσει τέκνα μέσω παρένθετης κύησης και οι ανάδοχες μητέρες. «Πρόκειται για μια σημαντική διεύρυνση κοινωνικής προστασίας», επισήμανε.