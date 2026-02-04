Το 60% των νοικοκυριών στην Ελλάδα αναμένει χειροτέρευση της οικονομικής του κατάστασης και περιορίζει τις αγορές, το 65% περιμένει άνοδο τιμών στην αγορά και δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» το μήνα. Την ίδια ώρα, σχεδόν 9 στα 10 νοικοκυριά θεωρούν απίθανη την αποταμίευση τους επόμενους 12 μήνες, ενώ μόλις το 2,9% των νοικοκυριών δηλώνει ότι ίσως να προβεί σε αγορά ή κατασκευή κατοικίας τον επόμενο χρόνο.

Η έρευνα του ΙΟΒΕ έδειξε ότι και τον Ιανουάριο του 2026 οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, τους καταναλωτές στη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Τι έδειξε η έρευνα το ΙΟΒΕ

Αναλυτικά, η έρευνα του ΙΟΒΕ για τον πρώτο μήνα του 2026 δείχνει τα εξής: