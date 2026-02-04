Το 60% των νοικοκυριών στην Ελλάδα αναμένει χειροτέρευση της οικονομικής του κατάστασης και περιορίζει τις αγορές, το 65% περιμένει άνοδο τιμών στην αγορά και δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» το μήνα. Την ίδια ώρα, σχεδόν 9 στα 10 νοικοκυριά θεωρούν απίθανη την αποταμίευση τους επόμενους 12 μήνες, ενώ μόλις το 2,9% των νοικοκυριών δηλώνει ότι ίσως να προβεί σε αγορά ή κατασκευή κατοικίας τον επόμενο χρόνο.
Η έρευνα του ΙΟΒΕ έδειξε ότι και τον Ιανουάριο του 2026 οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, τους καταναλωτές στη Ρουμανία και τη Σλοβακία.
Τι έδειξε η έρευνα το ΙΟΒΕ
Αναλυτικά, η έρευνα του ΙΟΒΕ για τον πρώτο μήνα του 2026 δείχνει τα εξής:
- Το 67% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ το 2% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση.
- Περισσότερο απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, με το 60% των νοικοκυριών να αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 4% προβλέπει μικρή βελτίωση.
- Το 60% (από 56% το Δεκέμβριο) των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 4% (από 5%) αναμένει το αντίθετο.
- Το 86% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 13% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή.
- Μικρή αποκλιμάκωση στις προβλέψεις για την ανεργία. Το ποσοστό των νοικοκυριών που προέβλεψε μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 35% (από 40% το Δεκέμβριο), με το 13% των ερωτηθέντων να αναμένει ελαφρά μείωσή της.
- Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων για άνοδο των τιμών. Το 65% (από 56% το Δεκέμβριο) των νοικοκυριών προέβλεψε άνοδο τιμών τους προσεχείς 12 μήνες με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 12% (από 13% το Δεκέμβριο) αναμένει σταθερότητα.
- Αύξηση του ποσοστού που «μόλις τα βγάζει πέρα». Σχετικά με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 65%, από 59% τον προηγούμενο μήνα, ενώ στο 7% υποχώρησε οριακά το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 21% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 7% από 12% τον προηγούμενο μήνα.
- Ενίσχυση του ποσοστού των νοικοκυριών που είναι αβέβαια για τη μελλοντική οικονομική κατάστασή τους. Στο ερώτημα το οποίο αξιολογεί το βαθμό αβεβαιότητας των νοικοκυριών ως προς τις μελλοντικές οικονομικές εξελίξεις, το 62,7% έκρινε τον Ιανουάριο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, υψηλότερα από το 58,1% τον προηγούμενο μήνα.
- Το 2,9% των νοικοκυριών δηλώνει ότι ίσως να προβεί σε αγορά ή κατασκευή κατοικίας τον επόμενο χρόνο.
- Μικρή υποχώρηση καταγράφηκε στο δείκτη της πρόθεσης πραγματοποίησης σημαντικών δαπανών για βελτίωση/ανανέωση της κατοικίας εντός των επόμενων 12 μηνών, με το ποσοστό των νοικοκυριών στην Ελλάδα που δηλώνει ότι είναι αρκετά ή πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει σημαντικές δαπάνες αυτού του είδους εντός ενός έτους να διαμορφώνεται στο 10,3% από 9,2% το προηγούμενο τρίμηνο.