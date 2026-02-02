Το κρίσιμο στο ξεκίνημα κάθε startup δεν είναι μόνο η ιδέα, αλλά η ικανότητά της να πάρει μορφή, να δοκιμαστεί στην αγορά και να σταθεί με επιχειρηματικούς όρους. Σε αυτό ακριβώς το μεταβατικό στάδιο έρχεται να απαντήσει το πρόγραμμα επιτάχυνσης EnvolveXL, η ναυαρχίδα δράσεων του Envolve Entrepreneurship, που εδώ και χρόνια λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην καινοτομία και την πραγματική οικονομία.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε, μετά το έντονο ενδιαφέρον που σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες, το Envolve Entrepreneurship ανακοινώνει νέα καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για τον τρίτο κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης EnvolveXL έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Envolve On The Go», η ομάδα του Envolve συνδιοργάνωσε εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, φιλοξενώντας εκπροσώπους από το οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, αλλά και προηγούμενους συμμετέχοντες επιχειρηματίες του προγράμματος επιτάχυνσης EnvolveXL.

Τι είναι και τι προσφέρει το EnvolveXL

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης (accelerator) EnvolveXL είναι η ναυαρχίδα των δράσεων του Envolve Entrepreneurship που έχει ως στόχο να καλλιεργήσει τη νέα γενιά επιχειρηματιών και υλοποιείται με τη χρηματοδότηση και υποστήριξη του Libra Philanthropies (https://libraphilanthropies.org).

Μέσα από εξειδικευμένη καθοδήγηση από κορυφαίους επαγγελματίες, πρόσβαση σε διεθνές δίκτυο επενδυτών, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops), καθώς και ευκαιρίες χρηματοδότησης από το πρόγραμμα έως 265.000 ευρώ, το Envolve στηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματικότητα παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα, έχει ενισχύσει εκατοντάδες νεοφυείς επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ στον νέο κύκλο του EnvolveXL θα ενταχθούν 20 επιπλέον καινοτόμες επιχειρήσεις, σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

Τέλος, εννιά εταιρείες των δύο προηγούμενων κύκλων έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση από επενδυτές του οικοσυστήματος, με πιο πρόσφατες τις Puberry (https://puberry.org/) και Clean i.T. (https://www.thecleanitapp.com/), οι οποίες ανακοίνωσαν τις επενδύσεις τους τον Ιανουάριο του 2026.

Ο managing director του Envolve Entrepreneurship, Αλέξανδρος Νούσιας, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι αποστολή του Envolve είναι να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της καινοτομίας και να τους προσφέρει τις κατάλληλες ευκαιρίες για να αναπτυχθούν. «Η ανταπόκριση που λάβαμε από τη startup κοινότητα σε όλες τις πόλεις που επισκεφθήκαμε ήταν έντονη και, για τον λόγο αυτό, αποφασίσαμε να παρατείνουμε την προθεσμία, προσφέροντας την ευκαιρία σε εκείνους/ες που θέλουν να δουν την επιχειρηματική τους ιδέα να εξελίσσεται, να ολοκληρώσουν την αίτησή τους. Θέλουμε η κάθε ομάδα που ήρθαμε σε επαφή να έχει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα», ανέφερε ο Αλέξανδρος Νούσιας.

Διαδικασία αίτησης

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του EnvolveXL (https://envolveglobal.org/el/envolvexl/) μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2026. Παράλληλα, η ομάδα του Envolve θα βρίσκεται την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο Π55 στην Αθήνα, συνδιοργανώνοντας με φορείς του οικοσυστήματος το START your night UP, και θα είναι διαθέσιμη για ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα.

Tο Envolve έχει συμβάλει στην ανάπτυξη 47 επιχειρήσεων, επενδύοντας πάνω από 6,2 εκατομμύρια ευρώ στην οικονομία και προσελκύοντας επιπλέον 330 εκατομμύρια ευρώ από διεθνείς επενδυτές, ενισχύοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ελληνικές (περίπου 90%, ενώ όλες έχουν Έλληνες co-founders και σχεδόν όλες ελληνικά υποκαταστήματα ή θυγατρικές). Μέσα από πλήθος προγραμμάτων επιτάχυνσης και προώθησης της καινοτομίας, το Envolve έχει υποστηρίξει εκατοντάδες επιχειρηματίες στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.