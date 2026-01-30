Η Deloitte Ελλάδος πραγματοποίησε με επιτυχία τη διαδικασία επιλογής τριών καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του Deloitte StartUp Acceleration Program, στο Βrainzone, το hub καινοτομίας της στην Πάτρα.

Ο 3ος κύκλος του προγράμματος, που είχε ως θέμα «Επενδύοντας στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο μέλλον», συγκέντρωσε δεκάδες αξιόλογες υποψηφιότητες με τους 7 φιναλίστ να διαγωνίζονται ζωντανά, παρουσιάζοντας τις πρωτότυπες ιδέες τους σε μία κριτική επιτροπή αξιολόγησης, αποτελούμενη από έμπειρα στελέχη της Deloitte, τον Αρίστο Δοξιάδη, Partner Emeritus της Big Pi Ventures και τον Γιάννη Κανελλόπουλο, Founder και CEO της code4thought.

Οι τελικές προτάσεις, που ξεχώρισαν για την καινοτομία και την εφαρμοσιμότητα των λύσεών τους, με άξονα την τεχνολογία, κάλυπταν διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, όπως η μεταποίηση, η υγεία, η βιοτεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι τρεις προτάσεις που πέτυχαν την ένταξή τους στον τρίτο κύκλο του προγράμματος είναι:

Αvisense

Η Αvisense είναι μια πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) που μετατρέπει τις κάμερες έξυπνων πόλεων σε ένα κοινό «σύστημα ακτινογραφικής όρασης» για την οδική ασφάλεια. Επιτρέπει σε οδηγούς, πεζούς και χρήστες μικροκινητικότητας να αντιλαμβάνονται κινδύνους που δεν φαίνονται, προβλέποντας επικίνδυνες καταστάσεις και στέλνοντας άμεσες AR προειδοποιήσεις σε οχήματα και κινητές συσκευές. Παράλληλα, παρέχει στους διαχειριστές πόλεων έναν web πίνακα ελέγχου για την έγκαιρη ενημέρωση πολιτών σχετικά με συμβάντα και οδικά έργα.

Anthestos Pharmaceuticals

Η Anthestos Pharmaceuticals είναι μια βιοτεχνολογική εταιρεία–τεχνοβλαστός (spin-off) του Πανεπιστημίου Πατρών, που μεταφράζει πολυετή ακαδημαϊκή έρευνα σε φαρμακευτικό προϊόν, αναπτύσσοντας ένα τοπικό φάρμακο νέας γενιάς για δερματοπάθειες όπως η ψωρίαση, με δυνατότητα ταχείας παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα και χαμηλό κόστος σε σχέση με υπάρχοντα σκευάσματα και βιολογικούς παράγοντες. Το προϊόν συνδυάζει την αποτελεσματικότητα των ρετινοειδών χωρίς τις γνωστές τους παρενέργειες, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην αγορά τοπικών θεραπειών, με στόχο να καταστήσει αποτελεσματικές θεραπείες προσβάσιμες σε περισσότερους ασθενείς.

FindYourSpace

Το FindYourSpace είναι μια on-demand πλατφόρμα marketplace που συνδέει άτομα που χρειάζονται ευέλικτους επαγγελματικούς χώρους, με επιχειρήσεις που διαθέτουν αίθουσες ανεκμετάλλευτες για πολλές ώρες καθημερινά. Οι ιδιοκτήτες χώρων καταχωρούν τους χώρους τους και αποκτούν επιπλέον εισόδημα, ενώ οι χρήστες μπορούν να βρίσκουν, να συγκρίνουν τιμές και να κάνουν κρατήσεις γρήγορα, χωρίς ατελείωτα τηλεφωνήματα ή ασαφείς διαθεσιμότητες. Η πλατφόρμα καλύπτει στούντιο, χώρους φωτογραφίας/βίντεο, booths ηχογράφησης, γραφεία, εργαστήρια, αίθουσες συναντήσεων και χώρους εκδηλώσεων. Θα ξεκινήσει από την Πάτρα για δοκιμή και βελτιστοποίηση του μοντέλου και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα και διεθνώς.

Οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθοδήγησης (mentorship) και workshops, να συνεργαστούν με τους έμπειρους συμβούλους της Deloitte αλλά και να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη, που θα βασίζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Τελικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναπτύξουν και να ωριμάσουν τα projects ή τις επιχειρήσεις τους, αποκτώντας καλύτερη πρόσβαση και ετοιμότητα για την αγορά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Αρίστος Δοξιάδης συνομίλησε με τον Νίκο Χριστοδούλου, Deloitte Partner, Technology & Transformation Leader, σχετικά με τη μετάβαση από την καινοτόμο ιδέα στη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζουν η καθοδήγηση, η στρατηγική και η πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη οι δυο πρώτοι κύκλοι του προγράμματος έχουν αφήσει ένα ξεκάθαρο αποτύπωμα στο οικοσύστημα καινοτομίας, με τις 8 μέχρι τώρα συμμετέχουσες startups να σημειώνουν σημαντικές επιτυχίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Νίκος Χριστοδούλου, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης και του 3ου κύκλου του Προγράμματος, δήλωσε: «Το έντονο ενδιαφέρον για το StartUp Acceleration Program της Deloitte δείχνει ότι στην Πάτρα υπάρχει ταλέντο και ιδέες με πραγματικές δυνατότητες. Το ζητούμενο είναι η εξέλιξη μιας ιδέας σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο με σωστή στρατηγική και σύνδεση με την αγορά. Αυτός είναι και ο στόχος μας: Να δώσουμε στους συμμετέχοντες τεχνογνωσία, καθοδήγηση και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ωριμάσουν τις ιδέες τους. Βοηθάμε τις startups να αναπτυχθούν τοπικά, αλλά και να σταθούν με αξιώσεις σε διεθνές επίπεδο.

Πιστεύουμε ότι η καινοτομία δεν γεννιέται μόνο από την τεχνολογία, αλλά από ανθρώπους που τολμούν να σκέφτονται διαφορετικά, γι’ αυτό και είμαστε περήφανοι που τους στηρίζουμε. Η επόμενη μεγάλη ιδέα μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα στους σημερινούς νικητές και είμαι ανυπόμονος να δω πού θα τους οδηγήσει».