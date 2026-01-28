Ο Όμιλος Φάις συνεχίζει δυναμικά τη διεθνή του ανάπτυξη μέσω της KΙΚΟ MILANO επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του και στην Τσεχία, η οποία προστίθεται στις αγορές του εξωτερικού όπου ήδη δραστηριοποιείται, συμπληρώνοντας πλέον πέντε χώρες εκτός Ελλάδας. Το πρώτο κατάστημα του δημοφιλούς brand καλλυντικών στην Πράγα, είναι πλέον γεγονός.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό ορόσημο στο πλάνο γεωγραφικής επέκτασης του Ομίλου σε Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Με ιστορία άνω των 45 ετών, ο Όμιλος Φάις συγκαταλέγεται στους πλέον διαφοροποιημένους retail & distribution ομίλους της περιοχής, με δραστηριότητα στην διανομή πολυτελών υποδημάτων και αξεσουάρ, premium & lifestyle προϊόντων μόδας, αθλητικών ειδών και εξοπλισμού ευεξίας, καλλυντικών, καθώς και στους τομείς της μηχανοκίνησης και της ανάπτυξης εμπορικών ακινήτων.

Η είσοδος στην τσεχική αγορά εντάσσεται στην στρατηγική του Ομίλου για στοχευμένη ανάπτυξη σε αγορές με ισχυρές προοπτικές, αξιοποιώντας ένα ολοκληρωμένο omnichannel μοντέλο που συνδυάζει φυσική παρουσία και ψηφιακά κανάλια.

Σήμερα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Βουλγαρία, την Ρουμανία, τη Μάλτα και πλέον και στην Τσεχία, μέσω συνδυασμού καταστημάτων-ναυαρχίδων, corner shops και οργανωμένων eCommerce καναλιών, ανάλογα με την αγορά.

Η περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου Φάις επιβεβαιώνει την στρατηγική του δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη, επιχειρηματική ευελιξία και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ενισχύοντας τον ρόλο του ως σύγχρονου και εξωστρεφούς ομίλου με ισχυρό περιφερειακό αποτύπωμα.