Στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ενεργά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για

την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών

τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό

την μεγέθυνση (scale up)

την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας)

την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

στοχεύει η δράση «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025 – Μικρές Επενδύσεις».

Πρόκειται για υποδράση στο συνολικό πλαίσιο «Εκσυγχρονισμός Μικρής Eπιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025», και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος, προσβασιμότητα

Βελτίωση προσβασιμότητας

Βασικός ή λοιπός εξοπλισμός, Εσωτερικά Μεταφορικά Μέσα

Λογισμικά

Πιστοποιήσεις

Σχεδιασμός Προϊόντων/ Υπηρεσιών

Εταιρική Ταυτότητα-Προβολή Επιχείρησης- Εκθέσεις

Business Plan

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη και εκκαθαρισμένη από την ΑΑΔΕ διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της ​αίτησης χρηματοδότησης.

Περίοδος υποβολής, από 10/2/2026 έως 7/4/2026

Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά έργα με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από €5.000 έως €40.000.

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 50% του

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.​

​Προϋπολογισμός €18.000.000.

Ενημερωθείτε καθημερινά για όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης στο SMEs Daily. Κάντε click ΕΔΩ, για να εγγραφείτε