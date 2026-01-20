Τον προβληματισμό του εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με αφορμή την παρουσίαση των μεταρρυθμίσεων και των κυβερνητικών προτεραιοτήτων για το 2026 καθώς, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, από τον σχεδιασμό απουσιάζουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ειδικά της βιοτεχνίας.

Το ΒΕΑ υπογραμμίζει ότι χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος, φορολογικές ελαφρύνσεις με πραγματικό αντίκτυπο και πολιτικές που να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι ούτε βιώσιμη ούτε δίκαιη.

Το επιμελητήριο, καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει άμεσα τον σχεδιασμό της, να ενσωματώσει συγκεκριμένα μέτρα για την στήριξη της παραγωγής και να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με τους θεσμικούς εκπροσώπους των μικρομεσαίων, προκειμένου οι μεταρρυθμίσεις να αποκτήσουν πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Δήλωση

Όπως επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, «για ακόμη μία φορά, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις φαίνεται να μην αποτελούν προτεραιότητα, τη στιγμή που το κόστος παραγωγής και -κυρίως- το ενεργειακό κόστος, συνεχίζουν να λειτουργούν ως ασφυκτικός παράγοντας για τη βιωσιμότητά τους».

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, τονίζει ότι, παρά τις αναφορές σε ανάπτυξη, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, δεν παρουσιάστηκε κανένα συγκεκριμένο μέτρο για τη μείωση του κόστους ενέργειας, τη στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, ή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης. Οι βιοτεχνικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καλούνται να αντεπεξέλθουν σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων σε ενέργεια και πρώτες ύλες, αυξημένων λειτουργικών εξόδων και περιορισμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση, χωρίς να διαθέτουν τα εργαλεία που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις», σύμφωνα με το ΑΠΕ