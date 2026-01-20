Με το βλέμμα στραμμένο στο πρώτο «πράσινο σήμα» από τα τεχνικά κλιμάκια της Κομισιόν και του ΔΝΤ, το οικονομικό επιτελείο μπαίνει σε έναν νέο κύκλο διαβουλεύσεων για την πορεία της οικονομίας και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Εντός των ημερών ξεκινά στην Αθήνα η αξιολόγηση του 2025, στο πλαίσιο τόσο της ευρωπαϊκής εποπτείας όσο και της ετήσιας έκθεσης του Άρθρου 4 του ΔΝΤ.

Στις επαφές αυτές, που θα διαρκέσουν έως τον Μάρτιο, οι ξένοι τεχνοκράτες αναμένεται να διασταυρώσουν τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν κατά την παραμονή τους στην Αθήνα, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις εισπράξεις από τα μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Από αυτά τα δεδομένα θα κριθεί αν υπάρχει επαρκής δημοσιονομικός χώρος για μόνιμα μέτρα στήριξης και νέες φοροελαφρύνσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που θα παρουσιάσει η ελληνική πλευρά, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 προβλέπεται να διαμορφωθεί κοντά στον στόχο του 3,78% του ΑΕΠ ή ακόμη και να τον υπερβεί, αγγίζοντας ή ξεπερνώντας το 4%. Καθοριστικός παράγοντας θα είναι το κατά πόσο οι απώλειες εσόδων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα στα τελωνεία θα αποδειχθούν πρόσκαιρες. Την ίδια ώρα, το δημόσιο χρέος εμφανίζει εντυπωσιακή αποκλιμάκωση, της τάξης του 9% του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση ανοίγει τη συζήτηση για την αξιοποίηση του υπερπλεονάσματος. Στον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται ήδη ένα νέο πακέτο μέτρων, με αιχμή τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το τελικό εύρος του δημοσιονομικού χώρου θα «κλειδώσει» ωστόσο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τον Μάρτιο και αφού καταγραφεί η πλήρης εικόνα των εσόδων, με την είσπραξη και των τελευταίων δόσεων του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος του 2025. Από το αποτέλεσμα αυτό θα εξαρτηθεί αν το καλάθι των ελαφρύνσεων μπορεί να διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις, αλλά και νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Εκκρεμότητες

Παρά το θετικό κλίμα, οι θεσμοί θα εξετάσουν τις εκκρεμότητες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ταχύτερη εκκαθάριση των «κόκκινων» δανείων που διαχειρίζονται οι servicers, ο μηδενισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, αλλά και η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Το στοίχημα πλέον είναι η υλοποίηση του ΤΑΑ. Έως τον Σεπτέμβριο, οπότε λήγει η προθεσμία για τα τελευταία αιτήματα πληρωμής, θα πρέπει να ολοκληρωθούν 178 ορόσημα. Σε αντίθεση με το παρελθόν, αυτά δεν αφορούν απλώς νομοθετικές δεσμεύσεις, αλλά την πραγματική ολοκλήρωση έργων και επενδύσεων, καθιστώντας τους επόμενους μήνες καθοριστικούς για την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.