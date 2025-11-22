Λίρα εκατό για funds αλλά και για ιδιώτες που επιζητούν πέραν των άμεσων κερδών, την δημιουργία υπεραξίας στα ακίνητα τους, αποδεικνύεται ο κλάδος της ξενοδοχίας. Με αγχίνοια αλλά και υπομονή απέναντι στην ατέρμονη γραφειοκρατία του δημοσίου νέες επενδύσεις κυοφορούνται σε εν αναπτύξει προορισμούς όπως την Αιτωλοακαρνανία και την Κω, ενώ έτερες εισέρχονται σε περίοδο κεφαλαιακής αιμοδότησης.

Ειδικότερα τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών στον Μύτικα της Αιτωλοακαρνανίας έχει δρομολογήσει εδώ και χρόνια η εταιρεία «Αυδής Ξενοδοχειακή και Οικοτουριστική Ανώνυμη Εταιρεία».

Στην κατεύθυνση αυτή, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου έδωσε προ ημερών το «πράσινο φως» για την ανανέωση και την τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Ο αρχικός σχεδιασμός της εταιρείας προέβλεπε την κατασκευή μιας ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, δυναμικότητας 154 κλινών, με το πλάνο να τροποποιείται.

το project της «Αυδής Ξενοδοχειακή» στον Μύτικα

Ως εκ τούτου, προβλέπεται πλέον η ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων, με αύξηση της δυναμικοτητας του στις 155 κλίνες στη θέση «Αγία Σοφία» Μύτικα του δήμου Ξηρομέρου. Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η δημιουργία χώρου SPA στη θέση όπου είχε αδειοδοτηθεί η δημιουργία συνεδριακού κέντρου.

Επιπλέον, στις αλλαγές που προωθούνται περιλαμβάνονται «η τροποποίηση της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (λυμάτων) του ξενοδοχείου, η τροποποίηση του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και την προσθήκη σαν επιπλέον τρόπου διάθεσης της άρδευσης (πότισμα) συγκεκριμένων χώρων πρασίνου του ξενοδοχείου και η μη εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας συνδεδεμένο με το σύστημα κλιματισμού», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στην Κω

Το Sunshine Hotel στο Τιγκάκι

Εν τω μεταξύ εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη νέα ξενοδοχειακή επένδυση στο νησί της Κω. Συγκεκριμένα, έγιναν αποδεκτοί οι όροι του έργου “Λειτουργική ενοποίηση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με δ.τ. SUNSHINE και της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με δ.τ. SUNSHINE SUITES, σε μία με δ.τ. SUNSHINE HOTEL, τελικής κατηγορία 4 αστέρων, συνολικής τελικής δυναμικότητας 190 κλινών, εντός γηπέδου έκτασης 13.240,00 τ.μ., στην περιοχή «Τιγκάκι», Δ.Κ. Ασφενδίου, Δήμου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο φορέας του εν λόγω έργου είναι η εταιρεία ΣΑΝΣΑΪΝ ΙΚΕ.

Η περιβαλλοντική έγκριση αφορά στην επέκταση των εξής υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων στην περιοχή Ασφενδίου:

SUNSHINE SUITES, 3 αστέρων, δυναμικότητας 95 κλινών, εντός γηπέδου έκτασης 6.687,00 τ.μ.

SUNSHINE, 2 αστέρων, δυναμικότητας 63 κλινών, εντός γηπέδου έκτασης 6.553 τ.μ.

Premia Properties

Σε τροχιά ανάπτυξης παραμένει η PREMIA Properties, η οποία στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025 κατέγραψε σημαντική αύξηση εσόδων, επενδύσεων και λειτουργικής κερδοφορίας, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της σε στρατηγικούς κλάδους όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία. Η εταιρεία απέκτησε δύο ξενοδοχεία στην Κω, με ολοκλήρωση έως το τέλος του έτους. Πρόκειται για τα GAIA PALACE και GAIA ROYAL, 441 δωματίων εν συνόλω, από τις ιδιοκτήτριες εταιρείες τους. Η συνολική επένδυση συμπεριλαμβανομένου και κόστους ανακατασκευής ανέρχεται σε 73 εκατ. ευρώ Η μεικτή επιφάνεια των ξενοδοχείων είναι 28.000 τ.μ. επί οικοπέδου 114 στρεμμάτων. «Βρίσκονται στο Μαστιχάρι στην Κω, σε εξαιρετική παραθαλάσσια τοποθεσία και λειτουργούν επιτυχημένα για πάνω από 25 χρόνια. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025. Τα ξενοδοχεία θα παραμείνουν σε λειτουργία, ενώ η PREMIA θα προβεί σε εργασίες αναβάθμισης. Η διαχείριση τους θα ανατεθεί στην σκανδιναβική NLTG (North Leisure Travel Group) η οποία είναι στρατηγικός εταίρος της PREMIA, μέσω μακροχρόνιας 20ετούς triple net μίσθωσης. Η ανακαίνιση υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάιο 2027», αναφέρει η Premia Properties.

Σητεία

γραφεία Ικτίνος Ελλάς

Σε σημαντικό βήμα αναδιάρθρωσης, προχώρησε η Ικτίνος Ελλάς αξιοποιώντας την τουριστική έκταση της Σητείας μέσω συμφωνίας με την CBE Capital, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και τη στήριξη της βασικής δραστηριότητάς της στον τομέα του μαρμάρου.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. επιβεβαιώνει τη στρατηγική της κατεύθυνση με την πρόσφατη συμφωνία που γνωστοποίησε στο Χρηματιστήριο, αξιοποιώντας ένα σημαντικό περιουσιακό της στοιχείο μέσω της θυγατρικής ΙΚΤΙΝΟΣ Τεχνική & Τουριστική Α.Ε. Πρόκειται για ένα μεγάλο αναπτυξιακό project στη Σητεία, το οποίο η εταιρεία έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε πώληση, με στόχο την ενίσχυση της μητρικής σε χρηματοοικονομικό επίπεδο.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών, ενώ μέσω δικαιώματος προαίρεσης (put option) διασφαλίζεται ότι η Ικτίνος θα εισπράξει τουλάχιστον το ποσό που αντιστοιχεί στη λογιστική αξία του ακινήτου, ακόμη και σε περίπτωση που δεν βρεθεί τρίτος επενδυτής. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει άμεσα τη ρευστότητα της εισηγμένης και να στηρίξει την κεφαλαιακή της διάρθρωση.

Η ταυτότητα της έκτασης

Η περιοχή της Σητείας στην Κρήτη

Η έκταση των 2.690 στρεμμάτων βρίσκεται στην περιοχή Όρμος Φανερωμένης, στη βορειοανατολική Κρήτη, σε απόσταση περίπου 8 χλμ. από την πόλη και το αεροδρόμιο της Σητείας. Το αρχικό αναπτυξιακό σχέδιο προέβλεπε 5άστερο ξενοδοχείο, τουριστικές κατοικίες, μαρίνα και γήπεδο γκολφ, με αδειοδοτήσεις που βρίσκονται σε ώριμο στάδιο.

Μετά τη συμφωνία με την CBE CAPITAL Ltd., αναμένεται αναδιαμόρφωση του masterplan, με κατεύθυνση τη δημιουργία:

● πολυτελούς ή υπερπολυτελούς resort με διεθνές brand,

● branded κατοικιών,

● μαρίνας,

● και υποδομών υψηλής ποιότητας που θα ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής.