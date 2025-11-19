Νέα ευκαιρία να επιλύσουν οριστικά και αμετάκλητα τις φορολογικές τους διαφορές μέσω εξώδικης διαδικασίας, αποφεύγοντας τις δικαστικές αίθουσες, έχουν πλέον οι φορολογούμενοι. Μετά την παράταση λειτουργίας της ειδικής Επιτροπής, όσοι επιλέξουν τον εξωδικαστικό δρόμο μπορούν να εξασφαλίσουν «κούρεμα» έως 75% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις, καθώς και αποπληρωμή των οφειλών τους σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Το αίτημα για εξώδικη επίλυση της διαφοράς μπορούν να υποβάλλουν έως τις 24 Ιουλίου του 2026 οι φορολογούμενοι με εκκρεμείς φορο-υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αλλά για υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 23 Ιουλίου 2026.

Στο νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία εξώδικης επίλυσης, τα στάδια, οι υποχρεώσεις του φορολογουμένου και οι συνέπειες αποδοχής ή απόρριψης της πρότασης συμβιβασμού. Η Επιτροπή εξετάζει ενστάσεις και αιτήματα που αφορούν πράξεις επιβολής πρόσθετων φόρων ή προστίμων, βασιζόμενη στη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης.

Για να καταστεί οριστική η συμφωνία, ο φορολογούμενος οφείλει εντός δέκα εργάσιμων ημερών να καταβάλει τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου. Ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί συμψηφίζονται. Αν παραβιαστεί κάποιος όρος ή καθυστερήσουν δύο συνεχόμενες ή οι δύο τελευταίες δόσεις, ο συμβιβασμός ακυρώνεται αναδρομικά και η αρχική οφειλή επανέρχεται.

Μετά την επεξεργασία των ισχυρισμών του φορολογουμένου, η Επιτροπή διαμορφώνει συγκεκριμένη πρόταση με αναλυτική καταγραφή του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων, συνοδευόμενη από πλήρη αιτιολόγηση.

Ο φορολογούμενος έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί την πρόταση, να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων και να υπογράψει το σχετικό έγγραφο. Ακολουθεί η σύνταξη πρακτικού εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου με διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Το πρακτικό αποτελεί εκτελεστό τίτλο και το οριστικοποιημένο ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο, ενώ η αρχική οφειλή διαγράφεται.

Εάν ο αιτών δεν αποδεχθεί την πρόταση και συνταχθεί πρακτικό ματαίωσης, η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται μετά από αίτηση οποιουδήποτε διαδίκου· αν δεν ζητηθεί συνέχιση εντός 60 ημερών, η δίκη καταργείται.

Εκπτώσεις και «κούρεμα» προστίμων

Με την ολοκλήρωση του συμβιβασμού και την καταβολή τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου εντός δέκα εργάσιμων ημερών, η υπόλοιπη οφειλή μπορεί να εξοφληθεί σε έως 24 δόσεις. Οι εκπτώσεις σε πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής: