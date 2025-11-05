Η συμφωνία μεταξύ του ομίλου AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας για τη σύσταση της ATLANTIC – SEE LNG TRADE αποτελεί το σημείο εκκίνησης μιας πιο στοχευμένης κοινής στρατηγικής στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Με τη συγκεκριμένη στρατηγική συμφωνία ανοίγει μια νέα φάση για τον όμιλο AKTOR και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς οι δύο πλευρές προχωρούν πλέον στην αναζήτηση και διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών που θα ενισχύσουν την παρουσία της Ελλάδας στον αναπτυσσόμενο τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Με στόχο την εισαγωγή LNG στη χώρα και την περαιτέρω διάθεσή του σε περιφερειακές αγορές, η νέα εταιρεία επιδιώκει να τοποθετήσει την Ελλάδα στον χάρτη των κομβικών ενεργειακών διαδρόμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στόχευση στον περιφερειακό ενεργειακό χάρτη

Η συμμετοχή της ΑΚΤΩΡ Energy με 60% και της ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40% στη νέα εταιρική δομή σηματοδοτεί μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο LNG, σε μία περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια και η διαφοροποίηση πηγών προμήθειας αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες για τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η ATLANTIC – SEE LNG TRADE εξετάζει ήδη πιθανές εμπορικές συνεργασίες και επιχειρηματικές κινήσεις που θα ενισχύσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του LNG ως στρατηγικού καυσίμου μεταβατικής περιόδου. Η νέα εταιρεία συγκροτήθηκε με έδρα την Παιανία και διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Ξιφαρά και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου.

Τι δηλώνουν οι επικεφαλής

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε: «Η σύσταση της ATLANTIC – SEE LNG TRADE εντάσσεται στη στρατηγική της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της περιφερειακής της παρουσίας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ΔΕΠΑ Εμπορίας επεκτείνει ουσιαστικά το αποτύπωμά της στις αγορές φυσικού αερίου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή. Πρόκειται για ένα στρατηγικό βήμα που ενδυναμώνει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας και αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και σταθερού ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή».

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR δήλωσε: «Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με αποφασιστικότητα τον εταιρικό του μετασχηματισμό και ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο την επέκταση σε νέους τομείς δραστηριοτήτων. Οι ευρύτερες διεθνείς και γεωπολιτικές ανακατατάξεις δημιουργούν ορισμένες ιστορικές ευκαιρίες και μας ωθούν να στραφούμε ακόμη περισσότερο προς την ενεργειακή αγορά με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Ομίλου AKTOR. Σε αυτήν την προσπάθεια, είναι εξαιρετικά σημαντική η στρατηγική συνεργασία με την ΔΕΠΑ Εμπορίας, έναν ισχυρό εταίρο με μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία στο πεδίο του φυσικού αερίου και αναδεικνύει τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα στο να διαδραματίσει έναν κεντρικό ρόλο στο ενεργειακό σκηνικό της Ευρώπης, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της αγοράς που φέρνουν οι νέες διεθνείς οικονομικές συνθήκες».

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος

Ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών είναι ένας κορυφαίος παίκτης της αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που αξιοποιεί εμπειρία 70 ετών για να υλοποιήσει τεχνικά έργα μεγάλης κλίμακας και επενδύει στρατηγικά σε τομείς της οικονομίας, όπως η πράσινη ενέργεια, τα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, το Real Estate και η ολοκληρωμένη διαχείριση εγκαταστάσεων. Αποστολή του Ομίλου AKTOR είναι να καταστεί δύναμη εξέλιξης στα πεδία όπου δραστηριοποιείται, παράγοντας αξία για τους μετόχους του και την κοινωνία, συμβάλλοντας στην πρόοδο και την ευημερία και αναβαθμίζοντας τις ζωές των ανθρώπων προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Από την πλευρά της, η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει με συνέπεια τη στρατηγική της για τον μετασχηματισμό της σε πολυδιάστατο ενεργειακό όμιλο, μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον. Το επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους άνω των 250 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025–2028, εστιάζει σε υποδομές, ηλεκτροπαραγωγή και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ η εταιρεία ενισχύει παράλληλα τη θέση της στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου και LNG.

Με συμμετοχή σε στρατηγικά έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος (Vertical Corridor) – που διασφαλίζει τη ροή φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία, μέσω των υφιστάμενων και υπό ανάπτυξη διασυνδέσεων, όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης, η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην ενεργειακή ασφάλεια και εξωστρέφεια της χώρας. Παράλληλα, προωθεί εμπορικές συμφωνίες που ενισχύουν τη διασυνοριακή ροή φυσικού αερίου και διευρύνουν τη σύνδεση της ελληνικής αγοράς με τις διεθνείς αγορές LNG.