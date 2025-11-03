Στον «πάγο» παραμένει η συγχώνευση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ένα ενιαίο πιστοποιητικό, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τη γραφειοκρατία και να διευκολύνει τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων.

Το μέτρο, το οποίο είχε θεσπιστεί το 2022, βρίσκεται ακόμα στα χαρτιά με βασικό εμπόδιο στην εφαρμογή του να αποτελεί η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, η οποία είναι απαραίτητη για την αυτόματη επαλήθευση των στοιχείων. Η αρχική πρόβλεψη για εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2024 έχει πάρει πολλές αναβολές και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ενιαίου πιστοποιητικού.

Το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θεσμοθετήθηκε με το νόμο 4934/2022 ο οποίος καθορίζει ότι κάθε πολίτης ή επιχείρηση θα μπορεί να εκδίδει ηλεκτρονικά το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Το έγγραφο θα έχει πλήρη ισχύ για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, ιδιώτες αλλά και δικαστικές αρχές, απλοποιώντας μια διαδικασία που μέχρι σήμερα απαιτούσε ξεχωριστές εκδόσεις για φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό:

Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει στοιχεία φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό σε όλες τις νόμιμες χρήσεις, από μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι είσπραξη χρημάτων.

και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό σε όλες τις νόμιμες χρήσεις, από μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι είσπραξη χρημάτων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ψηφιακά, με αυτόματο έλεγχο των στοιχείων. Αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, το πιστοποιητικό εκδίδεται αυτόματα. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων ή αρρύθμιστων οφειλών προς την ΑΑΔΕ ή τον ΕΦΚΑ, η έκδοση θα μπλοκάρεται.

Τα δεδομένα για την έκδοση θα αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τα συστήματα ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ, με διασφάλιση της διαδικασίας από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Χρόνος ισχύος του ενιαίου πιστοποιητικού

Η διάρκεια ισχύος του ενιαίου πιστοποιητικού θα είναι:

Δίμηνη, αν δεν υπάρχουν οφειλές.

Μηνιαία, αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οφειλές που βρίσκονται σε αναστολή.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 4 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν στην εφορία πάνω από 111 δισ. ευρώ ενώ τα χρέη ασφαλισμένων προς τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 50 δισ. ευρώ με τον αριθμό των οφειλετών να φτάνει τα 2,1 εκατ. ΑΦΜ.