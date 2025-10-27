Η The Attican Villa & Estate αποτελεί τη νέα προσθήκη της Aria Hotels στο χαρτοφυλάκιό της, ένα πολυτελές κατάλυμα στην Ανάβυσσο που συνδυάζει τη μεσογειακή αρχιτεκτονική με τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Χτισμένη μέσα σε ένα κτήμα 8.500 τ.μ., περιτριγυρισμένο από αμπελώνες, ελαιώνες και έναν βιολογικό κήπο, η βίλα σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια εμπειρία ιδιωτικής διαμονής, με σύγχρονες ανέσεις και ήπια ενσωμάτωση στο τοπίο της Αττικής Ριβιέρας.

Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν με μια λαμπερή εκδήλωση, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή φιλοξενίας στην περιοχή υπό τη διαχείριση της Aria Hotels, μέλους του ομίλου Libra Group.

Την εορταστική ατμόσφαιρα πλαισίωσαν εμπειρίες ειδικά σχεδιασμένες για τους καλεσμένους της βραδιάς, σε μία προσπάθεια να γνωρίσουν τις δραστηριότητες που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι επιλέγουν να φιλοξενηθούν στην The Attican Villa & Estate. Με την είσοδό τους στον χώρο, οι καλεσμένοι βίωσαν ένα ταξίδι αισθήσεων ξεκινώντας με το «Honey Tasting»: γνώρισαν τον κόσμο των μελισσών και δοκίμασαν πέντε διαφορετικές ποικιλίες μελιού απευθείας από τις κυψέλες, συνδυασμένες με επιλεγμένα τυριά και φρούτα.

Ακολούθησε το «Herbal Tasting», μια εμπειρία αφιερωμένη στα ελληνικά βότανα που καλλιεργούνται στο κτήμα της βίλας. Οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, τη συμβολή τους στην αρωματοθεραπεία και έμαθαν να δημιουργούν αρωματικά μείγματα, απολαμβάνοντας παράλληλα ένα ειδικά επιλεγμένο tea pairing με συνοδευτικό snack.

Οι δραστηριότητες στη φύση ολοκληρώθηκαν με το «The Essence of Olive Oil», ένα εργαστήριο αφιερωμένο στον «υγρό χρυσό» της Μεσογείου, όπου οι καλεσμένοι δοκίμασαν τρεις ποικιλίες ελαιολάδου με μικρά συνοδευτικά, ανακαλύπτοντας τις ιδιαίτερες γεύσεις, τα αρώματα και τα οφέλη για την υγεία.

Ένα πολυτελές αγρόκτημα

Η The Attican Villa & Estate απλώνεται σε 8.500 τ.μ., αγκαλιασμένη από αμπελώνες, ελαιώνες και έναν καταπράσινο βιολογικό κήπο, χαρίζοντας στους επισκέπτες την αίσθηση ενός πολυτελούς αγροκτήματος. Στο εσωτερικό της, τέσσερα ευρύχωρα υπνοδωμάτια, τρία φωτεινά και κομψά μπάνια, καθώς και μια πλήρως εξοπλισμένη ενιαία κουζίνα που συνδέεται αρμονικά με τον ζεστό χώρο καθιστικού, δημιουργούν μια ανεπανάληπτη αίσθηση οικειότητας και φροντίδας.

Στον εξωτερικό χώρο, οι βεράντες με θέα στη φύση, η ιδιωτική πισίνα και ο ιδιαίτερα φροντισμένος κήπος συνθέτουν ένα σκηνικό που καλεί σε στιγμές χαλάρωσης αλλά και σε αξέχαστες συναθροίσεις με αγαπημένα πρόσωπα.

Πέρα από την αίσθηση μιας ιδιωτικής απόδρασης, το κτήμα αποτελεί ιδανική επιλογή για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων ενίσχυσης της ψυχικής ανάτασης, καθώς συνδυάζει άψογα τις κατάλληλες υποδομές φιλοξενίας.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Aria Hotels συνεχίζει να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με καταλύματα που ξεχωρίζουν για την ταυτότητα, την αυθεντικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέροντας εμπειρίες φιλοξενίας που γεφυρώνουν το χθες με το σήμερα.