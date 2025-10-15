Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κινούνται φέτος προς νέο ρεκόρ, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι μπορεί να ξεπεράσουν τις 200.000 μέσα στο 2025. Η αυξητική αυτή τάση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις συζητήσεις για πιθανή αναθεώρηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027, γεγονός που φαίνεται να ωθεί πολλούς ασφαλισμένους να υποβάλουν αίτηση νωρίτερα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο μέσος όρος των μηνιαίων αιτήσεων διαμορφώθηκε γύρω στις 17.500, υψηλότερος από τους αντίστοιχους του 2024. Ωστόσο, ο Ιούλιος έφερε έκπληξη, καθώς οι αιτήσεις εκτοξεύθηκαν στις 19.541, ο μεγαλύτερος αριθμός μέσα σε έναν χρόνο, δείχνοντας τη δυναμική της τάσης.

Με τον ρυθμό αυτό, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι στο τέλος του έτους οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τις 200.000, με κάποιες εκτιμήσεις να μιλούν ακόμα και για νέο ιστορικό ρεκόρ, πάνω από τις 212.151 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2021. Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο έχουν κατατεθεί 97.334 νέες αιτήσεις, γεγονός που δημιουργεί πιέσεις στον e-ΕΦΚΑ τόσο για την επεξεργασία των αιτήσεων όσο και για την κάλυψη των παροχών. Την τελευταία πενταετία, έχουν συνταξιοδοτηθεί περίπου ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι, με συνολικά 1.010.880 υποβληθείσες αιτήσεις.

Αν δούμε τα στοιχεία ανά έτος, το 2021 οι αιτήσεις ήταν 212.151, το 2022 ανήλθαν σε 211.133, το 2023 μειώθηκαν σε 190.368 και το 2024 ανήλθαν περίπου σε 197.228. Οι πρώτες ενδείξεις για το 2025 δείχνουν ότι ο αριθμός θα παραμείνει υψηλός και πιθανότατα θα ξεπεράσει τις 200.000.

Η αύξηση αυτή συνδέεται και με δημογραφικούς παράγοντες. Πολλοί ασφαλισμένοι που γεννήθηκαν μεταξύ 1955 και 1965 βλέπουν πλέον τα δικαιώματα συνταξιοδότησής τους να ωριμάζουν. Παράλληλα, η δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να μειώνεται η σύνταξή τους ενθαρρύνει πολλούς να αποχωρήσουν, πριν υπάρξουν τυχόν αλλαγές στα γενικά όρια ηλικίας. Η προοπτική αύξησης των ορίων από το 2027, λόγω των δημογραφικών δεδομένων και του προσδόκιμου ζωής, λειτουργεί σαν κίνητρο για όσους μπορούν να υποβάλουν αίτηση τώρα.

Η ίδια τάση αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Το συνταξιοδοτικό σύστημα βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης για πολλούς ασφαλισμένους της ίδιας ηλικιακής ομάδας, ενώ η νομοθεσία προβλέπει την αναπροσαρμογή των ορίων ηλικίας κάθε τρία χρόνια, ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, έως το 2030 τα νομοθετημένα σήμερα όρια ηλικίας των 62 και 67 ετών αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,5 έτος, αν και το πότε και πώς θα εφαρμοστεί αυτή η αύξηση θα καθοριστεί μετά το 2027.

Η προοπτική αυτή προκαλεί ανησυχία και ενισχύει τις τάσεις αποχώρησης για όσους έχουν τη δυνατότητα. Όπως φαίνεται, πολλοί σπεύδουν να εξασφαλίσουν τη σύνταξή τους νωρίτερα, πριν εφαρμοστούν τυχόν αλλαγές, οδηγώντας σε μια έντονη άνοδο των αιτήσεων που φέτος μπορεί να γράψει νέο ιστορικό ρεκόρ.