Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, καταγράφοντας μικρή μείωση του κύκλου εργασιών στα 173,3 εκατ. ευρώ έναντι 174,5 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2024, δηλαδή πτώση 0,7%. Το EBITDA υποχώρησε σημαντικά στα 10,6 εκατ. ευρώ από 30,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 65%, ενώ η εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά φόρων ύψους 5,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, επιταχύνθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα κατά 38% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η συνολική κατανάλωση νερού το Α’ εξάμηνο του 2025 υποχώρησε οριακά κατά 0,9% σε σχέση με πέρυσι, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα, παρά την ομαλοποίηση των κλιματικών συνθηκών. Οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες που είχαν ξεκινήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και κορυφώθηκαν το καλοκαίρι του 2024 δημιούργησαν αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 173,3 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα από ύδρευση να μειώνονται κατά 1,2% και τα έσοδα από αποχέτευση να αυξάνονται κατά 1,8%.

Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων αυξήθηκε κατά 10,3%, στα 162,1 εκατ. ευρώ, έναντι 144,5 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις, που αυξήθηκαν κατά 18,3 εκατ. ευρώ και ανήλθαν συνολικά σε 11,3 εκατ. ευρώ, έναντι -7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Στο λειτουργικό κόστος συνέβαλε επίσης η αύξηση των αμοιβών και εξόδων τρίτων κατά 3,1 εκατ. ευρώ (9,8%), ενώ τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,2 εκατ. ευρώ (-3,1%). Χωρίς την επίδραση των προβλέψεων, το λειτουργικό κόστος θα είχε παρουσιάσει μικρή μείωση 0,4%.

Η αύξηση των προβλέψεων οδήγησε σε σημαντική επιβάρυνση της κερδοφορίας. Το EBITDA μειώθηκε στα 10,6 εκατ. ευρώ από 30,2 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να υποχωρεί στο 6,1% από 17,3% πέρυσι. Σε προσαρμοσμένη βάση, χωρίς την επίδραση των προβλέψεων, η μείωση του EBITDA θα ήταν 6%. Το EBIT διαμορφώθηκε στα -10,5 εκατ. ευρώ από +8,5 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2024, με περιθώριο -6% από +4,9%. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στα -5,8 εκατ. ευρώ από 14,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων μειώθηκαν σε ζημιές 5,6 εκατ. ευρώ από κέρδη 10 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο -3,2% από 5,8%. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές βελτιώθηκαν ελαφρώς στα -1,7 εκατ. ευρώ από -5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας κατέγραψε έντονη επιτάχυνση. Η απορρόφηση στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 31 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 38% σε σχέση με το 2024. Οι επενδύσεις κατευθύνθηκαν σε μεγάλα έργα στην Ανατολική Αττική (14 εκατ. ευρώ), έργα ύδρευσης (11,3 εκατ. ευρώ), έργα αποχέτευσης (5,5 εκατ. ευρώ) και έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και κτιριακών υποδομών (0,7 εκατ. ευρώ). Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα 2025-2034 ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, με 50% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπληρωματική γραμμή χρηματοδότησης 250 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ωστόσο, καθυστέρηση παρατηρείται στην εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Η ΕΥΔΑΠ έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη Ρυθμιστική Αρχή, ώστε να προσδιοριστεί το επιτρεπόμενο έσοδο και να εκδοθούν τα νέα τιμολόγια. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η εφαρμογή του πλαισίου είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα και την ομαλή υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Παράλληλα, το πρώτο εξάμηνο του 2025 ολοκληρώθηκε το έργο «Ανάλυση κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών», με στόχο την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ και την ευθυγράμμισή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψυδρίας, έχουν ενεργοποιηθεί εφεδρικοί υδάτινοι πόροι, όπως τα αντλιοστάσια Υλίκης και οι γεωτρήσεις Μαυροσουβάλας, ενώ μειώθηκε κατά 70% η περιβαλλοντική παροχή του ταμιευτήρα Ευήνου, εξοικονομώντας 22 εκατ. κ.μ. ετησίως.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, κ. Χάρης Σαχίνης, τόνισε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2025 χαρακτηρίστηκε από σταθεροποίηση της κατανάλωσης και του κύκλου εργασιών, ωστόσο οι αυξημένες προβλέψεις και η καθυστέρηση στην εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, τον συνολικό εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Αττικής.