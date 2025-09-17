Τουρίστες ντύθηκαν εκ νέου ελεγκτές της ΑΑΔΕ οι οποίοι αυτή τη φορά έκαναν έφορο σε ημερόπλοια στην Κω και «έβγαλαν λαβράκια».

Μετά τη Σαντορίνη, η δράση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» που πραγματοποιείται από κλιμάκια της ΑΑΔΕ με την υποστήριξη και συνεργασία της Λιμενικής Αρχής έβαλε στο στόχαστρο ημερόπλοια, που εκτελούν καθημερινά μίνι κρουαζιέρες σε παραθαλάσσιες περιοχές της Κω και προς τα γειτονικά νησιά, Ψέριμο και Κάλυμνο.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ανέβηκαν στα ημερόπλοια, παριστάνοντας τους τουρίστες αφού πρώτα αγόρασαν εισιτήρια είτε μέσω διαδικτυακών πλατφορμών είτε με μετρητά.

Κατά τη διάρκεια των διαδρομών, παρακολουθούσαν τη χρήση ταμειακών και POS και κατέγραφαν τη διαδικασία έκδοσης αποδείξεων. Όμως λίγο πριν ολοκληρωθεί η κρουαζιέρα αποκάλυψαν την ιδιότητά τους, έδειξαν τις υπηρεσιακές ταυτότητες και τις εντολές ελέγχου και προχώρησαν στον καταλογισμό παραβάσεων.

Την ίδια στιγμή, άλλοι ελεγκτές είχαν αιτηθεί και λάβει από τη Λιμενική Αρχή αρχεία επιβατών για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Μετά από επεξεργασία και αντιπαραβολή με τα δεδομένα του myDATA και του e-Send, διαπιστώθηκαν σημαντικές ασυμφωνίες, που επιβεβαίωναν την απόκρυψη εσόδων. Οι ελεγκτές περίμεναν τα συγκεκριμένα πλοία κατά την επιστροφή τους στο λιμάνι και προχώρησαν στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Τι «έδειξαν» οι έλεγχοι

Συνολικά ελέγχθηκαν 8 ημερόπλοια. Σε 6 εξ αυτών διαπιστώθηκαν παραβάσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 75%, και επί του πλήθους των ελέγχων.

Οι παραβάσεις αφορούν:

Μη έκδοση αποδείξεων για πωλήσεις αναψυκτικών, καφέδων και λοιπών ειδών κατά τη διάρκεια των κρουαζιέρων.

Μη έκδοση εισιτηρίων σε επιβάτες–τουρίστες.

Απόκρυψη τζίρου και εσόδων, όπως διαπιστώθηκε από τις διασταυρώσεις με τα ψηφιακά συστήματα.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ οι πλοιοκτήτριες εταιρείες ελέγχονται σε βάθος χρόνου.