Σε νέες και υπό σύσταση, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, καθώς και παροχής υπηρεσιών απευθύνεται η δράση «Αφετηρία Καινοτομίας και Εξωστρέφειας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 25 χιλ. ευρώ έως 500 χιλ. ευρώ ενώ το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €60 εκατ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι νέες και υπό σύσταση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί με ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2023.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων τρέχει μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.

Τι χρηματοδοτείται

Βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

I. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

II. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού/λογισμικού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της δραστηριότητάς της επένδυσης

III. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού)

IV. Απόκτηση ή παραχώρηση αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας/πατέντας από την Ελλάδα ή το εξωτερικό / Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μελέτες, β) προβολή, γ) μεταφορικά μέσα, δ) υπηρεσίες συμβούλων, ε) συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, στ) έμμεσες δαπάνες.

