Πρωταγωνιστικό ρόλο στη φετινή τουριστική σεζόν είχαν οι Έλληνες ξενοδόχοι, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της MKG Consulting, κατέγραψαν τον Ιούλιο την υψηλότερη επίδοση σε έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών αγορών. Με μέσο έσοδο στα 216,8 ευρώ, τα ελληνικά ξενοδοχεία ξεπέρασαν σημαντικά τους ανταγωνιστές τους, όντας τα μόνα στην Ευρώπη που ξεπέρασαν το όριο των 200 ευρώ.

Η επίδοση αυτή, η οποία συνοδεύτηκε από ετήσια αύξηση 15,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου καλοκαιρινού προορισμού στην ευρωπαϊκή αγορά φιλοξενίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι και πέρυσι, τον Ιούλιο, η χώρα μας είχε καταλάβει την πρώτη θέση με RevPAR στα 187,8 ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει ότι η υψηλή απόδοση δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο αλλά τάση με διάρκεια.

Σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ελβετία, με RevPAR μόλις 160 ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από την ελληνική επίδοση. Στη Μεσόγειο, οι βασικοί ανταγωνιστές μας κινήθηκαν σαφώς χαμηλότερα: η Ισπανία στα 131,5 ευρώ, η Πορτογαλία στα 129,5 ευρώ και η Ιταλία στα 128,9 ευρώ. Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται στη στρατηγική τιμολόγησης που εφάρμοσαν οι Έλληνες ξενοδόχοι, οι οποίοι προχώρησαν σε σημαντική αύξηση των μέσων τιμών, αξιοποιώντας τη ζήτηση των θερινών μηνών.

Σύμφωνα με την MKG Consulting, η μέση ημερήσια τιμή ανά δωμάτιο στην Ελλάδα (ADR) αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 20,7% σε ετήσια βάση, παρότι η πληρότητα σημείωσε πτώση 3,7 μονάδων. Έτσι, το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο ενισχύθηκε, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη. Πέρα από την Ελλάδα, μόνο η Ισπανία εμφάνισε αύξηση εσόδων χάρη σε συγκρατημένη αύξηση τιμών και σταθερότητα στην πληρότητα.

Αντίθετα, η συνολική ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή αγορά κινήθηκε πτωτικά. Παρά τη μικρή άνοδο στις πληρότητες (+1,3 μονάδες), οι μέσες ημερήσιες τιμές μειώθηκαν κατά 4%, επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα. Η μείωση ήταν εντονότερη στα οικονομικά ξενοδοχεία (-5,4%), όπου η πελατεία είναι πιο ευαίσθητη στις τιμές. Έτσι, το συνολικό RevPAR στην Ευρώπη υποχώρησε κατά 2,3% σε ετήσια βάση.

Βαρκελώνη

Στην Ισπανία, το RevPAR αυξήθηκε κατά 3,3%, κυρίως λόγω σταθερότητας στις πληρότητες και μικρής αύξησης του ADR. Αντίθετα, στην Ιταλία, η μείωση της πληρότητας (-1,1 μονάδες) και η πτώση της μέσης τιμής (-4,4%) οδήγησαν σε μείωση του RevPAR κατά 5,4%. Στην Πορτογαλία, η εικόνα ήταν πιο ισορροπημένη, με σχεδόν σταθερή πληρότητα και πτώση RevPAR κατά 1%.

Στη Γερμανία, το RevPAR μειώθηκε κατά 9,1% συγκριτικά με τον περσινό Ιούλιο, καθώς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 2024 είχε εκτοξεύσει προσωρινά τις επιδόσεις. Παράλληλα, η εύθραυστη οικονομική συγκυρία περιορίζει την εγχώρια ζήτηση.

Η Γαλλία, η οποία είχε εμφανίσει ανάκαμψη τον Ιούνιο, κατέγραψε πτώση RevPAR κατά 5% τον Ιούλιο. Παρά την αύξηση της πληρότητας (+2,3 μονάδες), οι ξενοδόχοι αναγκάστηκαν να μειώσουν τις τιμές (-8%) για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Η ελληνική αγορά αξιοποίησε στο μέγιστο την ελκυστικότητα του καλοκαιρινού τουριστικού προϊόντος. Με στοχευμένη πολιτική τιμών, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα, παρά την ελαφρά πτώση πληροτήτων. Η στρατηγική αυτή δείχνει πως η χώρα μας εδραιώνεται σταθερά στην κορυφή των ευρωπαϊκών προορισμών υψηλής απόδοσης, διαφοροποιώντας το προϊόν της και ενισχύοντας την αξία του τουριστικού brand «Ελλάδα».